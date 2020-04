La investigación contra los agentes de la Policía Municipal de San Juan que arrestaron a un ciudadano que, supuestamente, se dirigía a un supermercado en una bicicleta todavía no ha concluido.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, informó a Primera Hora, a través de su portavoz de prensa, Carmen Serrano, que “cuando termine se hará público” el informe de la pesquisa.

“Como en otras ocasiones, la política pública del municipio es no comentar sobre investigaciones en curso”, añadió.

Hasta el momento, el ayuntamiento no ha dado a conocer la identidad de los agentes. Se desconoce si han sido suspendidos de sus funciones en lo que se investiga.

En un vídeo dado a conocer el pasado miércoles se observa cómo dos agentes protagonizaron una fuerte intervención con un ciudadano, que intenta seguir su camino, pero estos lo agarran y lo arrestan. Luego, llegaron más agentes, que se unieron a realizar la detención.

Este caballero va en bicicleta al supermercado por que su tablilla no podía estar en la calle hoy. Posted by Golo Cruz on Tuesday, April 7, 2020

“Esto no es una república, es una democracia... no lo pueden detener, no estamos en carro, no estamos en carro... no saben con quién se están metiendo, wujuuu... que abuso de poder", se oye decir a una mujer que fue testigo del incidente.

El hombre detenido aceptó que no tenía credenciales, solo la tarjeta de crédito, porque se dirigía a hacer su compra.

Los agentes, por su parte, alegaron durante el proceso del arresto que el ciudadano había violado el toque de queda. La mujer, sin embargo, les gritaba que no eran las 7:00 p.m., hora en que inicia la restricción impuesta por la Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez y que andaban en una bicicleta.