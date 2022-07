La responsabilidad con la que Jeniffer Michelle Maldonado Padua ejercía su trabajo, le mereció la admiración y el respeto de quienes laboraron junto a ella. La mujer, de 33 años, fue vilmente apuñalada y su cadáver fue encontrado la noche del martes a orillas de la carretera PR-123, del barrio Río Abajo, en Utuado.

A su puesto laboral, era fiel. Por seis años consecutivos, la adjunteña viajó más de 40 minutos de madrugada para desempeñar sus labores de guardia de seguridad de Bridge Security Services en la Planta Central Hidroeléctrica que ubica en la guardarraya entre Utuado y Arecibo. De 6:00 a.m. a 2:00 p.m., no titubeaba en cumplir con sus funciones, manteniendo siempre un aura de profesionalismo y alegría.

“Tremenda persona, responsable. Madre de dos hijos. Siempre bien responsable en su trabajo”, rememoró un colega a Primera Hora, quien mantuvo su identidad bajo anonimato para evitar represalias en su lugar de empleo.

“Era jovial. En seis meses nunca había problemas de ninguna índole. Responsable. Nos tomó por sorpresa”, resaltó al mencionar que todos los que la conocían están abrumados por el dolor de su inexplicable pérdida.

Su afabilidad era constante y replicada a sus familiares, hijos y amigos cercanos. Progenitora de un niño de 12 años y una niña de 14, las redes sociales fueron el foro para confirmar el dolor inmenso que ocasionó su muerte.

“Quisiera decir tanto, pero el dolor es tanto que no tengo como expresarme solo”, lamentó en la red social Facebook la prima de Jeniffer, Mary Padua de Maldonado.

“No tan solo fuiste mi vecina, también fuimos compañeras de escuela y hoy no lo creo todavía tu pérdida. Mi más sentido pésame a tu mami y a tus hermanos y toda tu familia. Dios se encargará del Gran daño que te han hecho”, comentó Lizbeth Guzmán.

“Fue mi compañera de trabajo y amiga por los últimos tres años, excelente ser humano y muy responsable”, coincidió otro cibernauta identificado como Aníbal Vélez.

Su madre, Élida Padua, tampoco encontraba consuelo.

“Mi hija fue una muchacha excelente. No le hacía daño a nadie. Mi hija era una muchacha luchadora, trabajadora… de su casa al trabajo, del trabajo a la casa. Nadie la veía con malas compañías, nadie la veía en problemas. (El crimen) me sorprendió, porque mi hija no se merecía una muerte así'’, dijo entre lágrimas a “Telenoticias” (Telemundo).

“Ella me había dicho que habían traído un compañero nuevo y que le había faltado el respeto, y que ella se había tenido que dar a respetar. Yo creo que él se obsesionó con ella o se enamoró de ella… y al ella rechazarlo y no hacerle caso, él tomó cartas en el asunto. Porque ella no llegó ni a bajarse bien del carro, todas sus pertenencias estaban dentro del carro. Yo espero que se haga justicia con ella. Justicia para Jennifer”, agregó doña Élida en referencia a Anthony Salvá Rivera, asesino confeso del crimen.

Salvá Rivera, de 26 años, también fungía como guardia de seguridad para la misma compañía privada. Varias versiones indican que la occisa y el sospechoso no mantenía ninguna relación sentimental.

“Esa alegada relación no la tenían”, resaltó enfáticamente el colega de Maldonado Padua que conversó con este diario. “El sospechoso no tenía una relación sentimental con Michelle. Él apenas comenzó a trabajar hace menos de un mes”, repitió.

Esta aseveración concuerda con lo revelado por la investigación policial.

Salvá Rivera fue acusado esta tarde por cargos de asesinato en primer grado y por portar y usar un arma blanca. La jueza Welda Rivera, del Tribunal de Utuado, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $2 millones, suma que no prestó por lo que será ingresado en prisión.

“Trajeron a un delincuente”

El perturbador récord criminal de Salvá Rivera deja al decubierto las fallas que empleó Bridge Security Services para la contratación de su personal.

Acorde a la Policía, el imputado fue acusado en junio del 2019 de agresión sexual contra una adolescente, escalamiento agravado, daños y amenaza. Estos casos, sin embargo, no prosperaron, ya que en la etapa de juicio por jurado fue declarado culpable solo por el delito de escalamiento.

“Trajeron a un delincuente para un puesto de guardia de seguridad. Es como si contrataras a un pillo para seguridad de un banco”, tronó el colega de Maldonado Padua. “La compañía cometió un error craso”, recalcó.

“¿Cómo es posible que la compañía Bridge, que es donde ella trabajaba, contrate gente con amplio expediente criminal en robo, delitos sexuales, entre ellos, y aun así lo tenían trabajando sabiendo que esto podía ocurrir?”, cuestionó enfadado.

Con expediente limpio

No obstante, el presidente y propietario de la empresa Bridge Security Services, Roque Rosario, aseguró que el sospechoso fue reclutado hace tres semanas con un récord negativo de antecedentes penales y otro de la Ley 300 de Verificación de Historial Delictivo de Proveedores de Servicios de Ciudadano a Niños y Envejecientes de Puerto Rico, para la prevención del maltrato físico o abuso sexual de estas poblaciones.

Agregó que, a la luz de los hechos ayer volvió a solicitar su certificado de antecedentes penales al Negociado de la Policía de Puerto Rico y, al igual que hace tres semanas, fue expedido sin problemas.

“En mi compañía yo no acepto a nadie sin el certificado de antecedentes penales, o sea yo tengo un certificado de antecedentes penales del caballero negativo expedido por la Policía de Puerto Rico. Tengo otra certificación de ofensores sexuales negativo de la Policía de Puerto Rico, está negativo. Realmente, es lamentable, yo le doy mis condolencias a la familia, pero el muchacho pasó una entrevista de trabajo”, comentó Rosario.

Piden ayuda para gastos fúnebres

Familiares de Maldonado Padua establecieron una página de Go Fund Me para recaudar fondos para costear sus gastos fúnebres.

“(Jeniffer) fue víctima de un horrible feminicidio a manos de un compañero de trabajo dejando 2 niños pequeños huérfanos. Era una madre luchadora, ejemplar, trabajadora y alegre. Somos una familia humilde y luchadora, del pueblo de Adjuntas”, comentó Mariely Montañez Marte, organizadora del sitio web y cuñada de Jeniffer.