El presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José Tirado García, afirmó que se logró un paso de avance para mejorar las pensiones para estos servidores públicos tras quedar en un limbo la ley que crearía un fideicomiso a esos fines.

En la reunión de ayer, jueves, se discutieron otras opciones en caso de que no se convoque a una sesión extraordinaria de la legislatura para la aprobación del proyecto de la Cámara de Representantes 2071, que crea la Ley de Ajuste Razonable al Retiro de los Bomberos y un fideicomiso con fines no pecuniarios, que tendría como fuente de ingresos la emisión del certificado de prevención de incendios en los establecimientos de alquiler a corto plazo. Actualmente, no es un requisito obtener el documento.

PUBLICIDAD

Tirado García dijo que volverá a reunirse con el subdirector ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Arnaldo Cruz; el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos; el comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción; y Luis Collazo, director de la Junta de Retiro, tan pronto se materialicen alternativas que sean viables.

El mismo no se convirtió en ley debido a que se encuentran evaluando ellenguaje de la pieza legislativa ya que el Plan de Ajuste de la Deuda establece que después de presentado el mismo no puede elevar el retiro para los empleados públicos con un por ciento definido.

“Ellos nos explicaron cuál era el problema que había con aquel proyecto de ley que el gobernador no firmó y nos pidieron que le diéramos alternativas. Pues hablamos de alternativas y ellos acogieron la información y va a haber una segunda reunión próximamente, una vez tengamos el proyecto de ley, si el gobernador citara a una sesión extraordinaria o si no se da en enero cuando entre el nuevo proyecto, pero sacaríamos un nuevo proyecto de ley que mejore sustancialmente el sistema de retiro de los bomberos de Puerto Rico”, expresó Tirado García.

El líder gremial, por el momento, no revelará el contenido de sus propuestas hasta que no sean definitivas.

Además, Tirado García les habló sobre la necesidad de reclutar al menos 200 nuevos bomberos y la adquisición de nuevos camiones ante el deterioro de las unidades que tienen operando.