Agentes de la división de Autopistas de Caguas, se encuentran investigando una querella de una grúa industrial que se volcó e incendió en el kilómetro 37.7 de la autopista Luis A. Ferré (PR-52) en dirección de Caguas a Cayey.

Según el informe de novedades de la Policía de Puerto Rico, el accidente se reportó cerca de la salida hacia Guavate, cuando el conductor de la grúa perdió el control del volante e impactó una guagua donde viajaba una familia en los carriles contrarios.

Varias personas que resultaron lesionadas fueron socorridas por conductores que se detuvieron para rescatarlos.

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió el fuego.

En el lugar hay gran congestión de vehicular, por lo que se recomienda a los conductores que tomen rutas alternas.