Ponce. Dos exdirectores de dependencias municipales de Ponce aseguraron esta mañana en la vista preliminar contra el suspendido alcalde de ese municipio, Luis Irizarry Pabón, haberse sentido timados y presionados a pagarle la deuda de cerca de $50,000 al ejecutivo municipal.

El funcionario enfrenta un cargo por enriquecimiento injustificado y cuatro por violar el Artículo 4.6 de la Ley de Ética Gubernamental por presuntamente solicitar dinero a los directores de las agencias municipales para pagar el préstamo personal que había utilizado para su campaña política, según reza la acusación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).

“Tenía temor”, recordó Oscar Nazario, exchofer y miembro del equipo de campaña política de Irizarry Pabón, durante la vista de esta mañana, que se celebró en la Sala 405 del Tribunal de Ponce ante el juez Daniel López González.

“¿Por qué usted sentía temor? ¿A qué obedecía el temor?”, cuestionó la fiscal especial Iliana Agudo Calderón.

“Mi jefe directo me da una instrucción que tengo que pagar ese préstamo. Aunque no había memos como dice la defensa en el expediente…(en) todas las reuniones con el alcalde el tema era el préstamo”, respondió el también exdirector de Infraestructura, Ambiente y Transportación del ayuntamiento.

A tenor con lo testificado por Nazario, Jorge Luis Mercado Santiago- exdirector de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME)- recalcó haber sentido miedo de perder su empleo si no accedía a pagar.

“(Escuchaba) ya con los comentarios y la situación de que me iban a despedir de la posición. Esos eran los constantes comentarios de los directores y ayudantes”, indicó Mercado Santiago.

“Este servidor se tiene que mojar”

Todo data a abril de 2021, cuando Irizarry Pabón supuestamente le entregó a Nazario la libreta del préstamo con el fin de que le hiciera el acercamiento a los directores para los pagos correspondientes.

De acuerdo a lo que testificó Mercado Santiago, Nazario primero recurrió a él para que le pagara la deuda al alcalde. El primer pago ascendía los $900 y fue costeado del bolsillo de Mercado Santiago en efectivo.

“Nos encontramos, fuimos a almorzar juntos en una cafetería y ahí (Nazario) indicó que había un famoso préstamo que se había hecho durante la campaña y le habían indicado que tenía que pagar y este servidor se tiene que mojar. Mi respuesta fue, pues vamos a meter mano, vamos a pagar el préstamo”, relató Mercado Santiago.

Al explicar su decisión, Mercado Santiago primero indicó que lo hizo porque al jefe de campaña, Luis Rafael Báez Rodríguez, u “Oso” como se le conoce cariñosamente, lo “habían sacado” de su puesto. Sin embargo, la defensa objetó y Mercado Santiago reformuló su respuesta, aclarando que Báez Rodríguez renunció en marzo de 2021.

Continuó, sin embargo, señalando que sentía “presión” por cumplir con el pago por la cercanía que compartía con Báez Rodríguez.

“En cualquier situación de emergencia o trabajo especial siempre estuvo al lado del señor Báez”, dijo.

“Decidí darle le pago completo”, agregó al explicar que también lo hizo porque ya la fecha para pagar la suma estaba “en los días de gracia” y ya había tomado “la decisión de pagarlo de mi propio pecunio”.

Según testificó, el pago de mayo de 2021 lo costeó Nazario, también en efectivo. Luego, relató que Nazario les hacía el acercamiento a los distintos jefes municipales, incluyendo a la vicealcaldesa Marlese Sifre y al comisionado de la Policía Municipal Pedro Quiles. Algunos pagaban en efectivo, otros utilizaban ATH Móvil. De acuerdo a Mercado Santiago, muchos “se estaban incomodando”.

No fue hasta agosto de 2021 que Mercado Santiago llegó a su límite: no pagaría más de una deuda que no le incumbía.

“Uno entendía que con (pagar) el préstamo tendría un poco de consideración del trabajo de lo que uno vino a hacer en esta administración. (Pero) estamos ya con los comentarios y la situación de que me iban a despedir de la posición que ocupaba y tomé la decisión de no seguir. No era mío, no era mi préstamo”, recalcó.

La relación “cordial” entre Mercado Santiago y el alcalde se esfumó luego de que al exdirector de la OMME lo citaran en el Departamento de Justicia con relación a la investigación contra el funcionario. Tras eso, Mercado Santiago sostuvo una reunión con el alcalde para hablar del asunto.

“(Me dijo que) ese era problema mío, que la salvación era individual y que no tenía que hablarme más del tema”, dijo Mercado Santiago, mientras que el alcalde, desde el banco, negaba moviendo la cabeza de lado a lado y su esposa, Miyady Velázquez Pagán, se mofaba.

En septiembre de 2021, Nazario supuestamente se deshizo de la libreta y se la entregó a Rafael Torres, descrito como “la mano derecha del alcalde”.

Aun así, continuaron los intentos para el pago del préstamo hasta llegar al punto culminante en un café. Ahí, otro empleado, identificado como Albert Negrón, se les acercó a Mercado Santiago y Nazario con la misma petición. Enfurecido, Nazario se agarró las partes genitales y expresó: “Este para el alcalde, este para Rafa y este para ti. No vamos a pagar ni un jod** peso más”.

Buscando desacreditar a los testigos

Desde recordarle varias veces que era un “hombre adulto” y “educado”, preguntarle la edad y cuestionarle sobre sus publicaciones de su cuenta personal en Facebook, el licenciado Ricardo Prieto intentó vehemente poner en entredicho lo expresado por Nazario en su declaración jurada.

Durante la vista, Prieto dedicó una hora y 40 minutos en identificar contradicciones en su testimonio que ofreció bajo inmunidad al fiscal Mateo Casado.

Enfatizó, sobre todo, que, si verdaderamente sentía temor por el alcalde, no se hubiera expresado de manera vulgar porque ahí sí temería represalias de su jefe.

“‘Fue un ambiente hostil’. Esas fueron palabras suyas, ¿cierto con Oscar? Mire, en la declaración jurada con Mateo Casado en febrero de 2023 usted no le menciona en 18 páginas. En ningún lado menciono un ambiente hostil ni que usted se sintiera hostigado por nadie en la alcaldía”, comentó el abogado.

“Es verdad que no lo dice, (pero lo sentí)”, respondió.

Prieto continuó e intentó establecer que, si el ambiente realmente era hostil contra Nazario, hubiera renunciado. A esto, Nazario indicó que presentó tres cartas de renuncia. La última, en noviembre de 2023, fue la única que el alcalde aceptó.

“Usted renuncia noviembre 2022, 13 meses después de la entrega de la libreta y efectiva en diciembre y en esa carta de renuncia, don Oscar, no dice nada de que usted estuviese hostigado o incómodo con el alcalde o víctima de algún tipo de hostigamiento”, repitió.

“No lo dice, pero no era necesario (que lo dijera)”, mantuvo Nazario.

Cabe destacar que Nazario le admitió a Prieto que se quedó con $2,000 del donativo de $5,000 que le otorgó el empresario convicto por corrupción, Oscar Santamaría, a Irizarry Pabón cuando se reunieron en La Casita del Chef en el 2021. Según explicó, retuvo esta cantidad porque el político supuestamente le debía este dinero a Nazario tras un préstamo que le dio durante la campaña electoral.

Mientras, el licenciado Carlos Torres Nolasco adoptó la misma presión contra Mercado Santiago en su contrainterrogatorio, quien repetidamente le citaba líneas específicas de su declaración jurada para poner en duda el temor que dijo que sentía de parte de su jefe.

“¿Nunca ahí dice que usted fue amenazado?”, preguntó el abogado a viva voz.

“No”, respondió Mercado Santiago.

“¿Coaccionado?”, continuó Torres Nolasco.

“No”, repitió el testigo.

La vista preliminar fue interrumpida continuamente por objeciones de ambas partes, llegando hasta a un breve debate entre Torres Nolasco y el magistrado de si utilizar el caso Crawford vs. Washington se podía utilizar como referencia en esta etapa preliminar del juicio.

Entretanto, las fiscales se vieron en la obligación de explicar en múltiples ocasiones por qué sus objeciones eran relevantes, dado a los cuestionamientos intensos de la defensa.

Durante la mañana, la senadora popular del Distrito de Ponce Marially González Huertas acudió a la vista en apoyo a Irizarry Pabón. Tras el receso de almuerzo y cuando reanudó el caso en la tarde, estuvo presente el senador por el Distrito de Ponce, Ramón “Ramoncito” Nieves Ruiz.