Papeletas metidas en bolsas plásticas y maletines sin ningún tipo de documento que detallara su procedencia fue lo que detectó el licenciado Guillermo San Antonio Acha, quien fungió como observador del candidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, durante el escrutinio electoral.

Sus observaciones fueron reveladas este jueves como parte del desfile de testigos que se realiza en la vista en su fondo de la demanda civil que radicó Natal para dejar sin efecto el resultado de la elección de San Juan, específicamente lo que corresponde al voto adelantado, ausente, por correo y a domicilio.

Durante su testimonio, San Antonio Acha, quien fue comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD) en las elecciones del 2016, especificó que acudió al escrutinio llamado por Natal. No cobró por su servicio.

El testimonio se centró en lo observado en los maletines custodiados por la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) y quien tenía a cargo la contabilización de los sufragios de la Unidad 77 en controversia. Es que, en su demanda civil, Natal alude a que se cometieron irregularidades este proceso del voto adelantado y que, a causa de las mismas, Miguel Romero fue certificado como alcalde de San Juan.

Las presuntas irregularidades denunciadas por el candidato del MVC supuestamente ocurrieron en el proceso del conteo del voto ausente, voto por correo, voto adelantado y voto a domicilio. Alude a que hay unas 6,593 papeletas municipales que son ilegales, ya que los electores, cadena de custodia y procedencia son imposibles de determinar. Por ello, solicitó una nueva elección en la Unidad 77, donde se acumularon todos estos sufragios impugnados.

Sobre esta situación, San Antonio Acha expuso que “mis observaciones sobre la Unidad 77 en San Juan son las siguiente, maletines sin rastro. Yo le llamaba maletines fantasmas, maletines ciegos”.

Detalló que “los maletines deben tener documentación que indique cuál es el acta original, lista de electores. Tienen la tripa, material menos importante del control electoral, pero importante para procesar esas papeletas”. Sin embargo, dijo que muchos maletínes carecían de estos datos. Por esta situación, se le imposibilitaba conocer la procedencia de los votos.

Sobre los maletines fantasma, comentó que aparecían de repente, cuando ya se les había informado que se culminó el conteo de votos del precinto en cuestión.

Asimismo, señaló que observó muchos maletines que tenían el área del sello roto. Ese selló se le pone para controlar el manejo del maletín. Recordó, además, que habían papeletas que se supone que llegaron por correo sin el doblez que se forma cuando se introduce a un sobre.

“Eso genera dudas”, sostuvo sobre esta situación.

Añadió que “eso ocurría diariamente. No había un día que no se paralizaba los trabajos por el hallazgo de ese tipo de maletín”.

Dentro de estos maletines, según dijo, se guardaban también las papeletas de los electores. Pero, por la falta de información, se desconocía cómo llegaron a ser ubicados en dicha caja de cartón.

“Aparecieron papeletas en bolsas plásticas. Aparecían maletines que se desconocía si ya fueron contabilizados, precisamente por la falta de actas”, manifestó el abogado en el testimonio que brindó a pregunta del abogado de Natal, Manuel Rodríguez Banchs.

A pregunta del abogado del PPD, Jorge Martínez Luciano, San Antonio Acha dio más detalles de las bolsas plásticas en las que supuestamente habían papeletas.

“A veces llegaban papeletas que estaban en bolsas y no maletines tradicionales... como unas bolsas plásticas transparentes”, dijo, al afirmar que estas bolsas aparecían en el escrutinio de San Juan y eran grandes.

Precisó que las bolsas no tenían ni el logo de la CEE ni ningún otro tipo de clasificación que permitiese establecer que eran válidas.

Previo al testimonio del abogado, se sentó en la silla de los testigos el exdirector de la Oficina de Estadísticas del PPD, Hugo Cruz Cruz. Este estableció en su testimonio que las actas levantadas en JAVA para establecer el conteo de votos llegaban con errores aritméticos y con “todo tipo de discrepancia”.

Indicó que, cada vez que encontraba errores, acudía al director del escrutinio para que se corrigieran.

Cruz Cruz no pudo indicar cuántas de las actas señaladas por errores fueron corregidas.

A las afuera del Tribunal, Primera Hora le cuestionó al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, sobre las irregularidades supuestamente acontecidas en las elecciones y que fueron detalladas en la vista judicial. Pero, el juez declinó contestar.

“Todas las preguntas yo se las contestaré cuando termine el proceso. Realmente, tenemos que tener un respeto al procedimiento y yo estoy llamado como testigo. Mi decisión personal es que yo respeto muchísimo al juez Cuevas (Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan y quien atiende la demanda), respeto a los procedimientos y creo que sería una imprudencia yo empezar a hacer comentarios, evaluaciones de los testimonios que se están dando. Nosotros debemos confiar en el proceso. El caso se está litigando y esperemos los testimonios”, señaló Rosado Colomer.

También se le preguntó si el elector debe confiar en que el proceso electoral que dirigió en las pasadas elecciones fue uno pulcro. No obstante, insistió en que el elector “debe confiar en el proceso judicial”.

Natal pide nueva elección

Por su parte, Natal señaló que en los pasados cuatro meses Rosado Colomer supuestamente ha reconocido tales irregularidades acontecidas en las elecciones. Dijo que en este vista que se realiza en el tribunal lo que se sucede es que se reiteran tales irregularidades.

“Hoy se está validando, específicamente, en qué consistieron algunas de esas irregularidades. Ya escuchamos testimonio sobre maletines que no tenían forma de identificar su procedencia, sobre papeletas sin doblez y durante el transcurso del día y los próximos días, vamos a escuchar de los propios funcionarios que estuvieron ahí, que manejaron esas papeletas y que hicieron los planteamientos en el espacio de la CEE y está más que documentada la cantidad de papeletas que nosotros hemos identificado como ilegal”, precisó.

Dijo que con su demanda lo que busca “es que la gente que votó en la Unidad 77 de forma legal su voto pueda ser contabilizado y no se vea afectado por las miles de papeletas que fueron introducidas en el proceso de forma ilegal. Yo pude haber solicitado que se eliminara por completo la Unidad 77 y a mí eso no me parecía justo. Si yo solicitaba eso, ganaba por miles de voto la elección. A mí no me parecía justo eso, porque allí votaron gente de forma legal. La única forma de hacerle justicia a esas personas es llevando a cabo una nueva elección y el Código Electoral contempla eso como un posible remedio, cuando el juez no puede determinar quién fue el que prevaleció en el proceso electoral”.

Asimismo, el aspirante del MVC reaccionó a la ausencia de Romero en la vista judicial.

Alegó que “Miguel Romero se ha distinguido por evitar darle cara al país. Yo hice un compromiso con la gente de San Juan y es asegurarme que este proceso llegue a las últimas consecuencias y por esto estamos aquí, junto a mi equipo legal. A mí lo que me parece más importante es que el equipo legal del senador Romero, el equipo legal del comisionado electoral del PNP (Partido Nuevo Progresista) y el equipo legal de la CEE parecen ser un mismo equipo y así ha sido todo el tiempo. Así ha sido en la CEE. EL PNP tomó control absoluto de la CEE y ahí están literalmente objetando cada palabra, porque no quieren que la verdad salga a la luz pública y nosotros con nuestro equipo legal vamos a insistir hasta que se presenten todas esas piezas de evidencia”.

La afirmación la hizo Natal, ya que el abogado de Romero, Eliezer Aldarondo; el de la CEE, Félix Passalacqua, y del PNP, Francisco González Magaz, se reunieron en varias ocasiones para determinar el proceder que tendrían sobre si harían preguntas a los testigos o hasta si se irían de almuerzo.

Cabe destacar que la vista se distinguió por las múltiples objeciones de estos abogados.

Natal no presentó parte de la prueba

Previo a comenzar el desfile de testigos, trascendió que la defensa de Natal no presentó como prueba las actas de incidencias en las que alegan se señalaron irregularidades de la procedencia de sobre 5,300 sufragios.

La situación provocó una discusión de alrededor de media hora ante el juez superior Anthony Cuevas Ramos, que terminó con la conclusión de que el abogado Rodríguez Banchs debe presentar una moción con la prueba excluida por no haberse presentado a tiempo.

“Lo vamos a presentar mediante testigo”, señaló el letrado a la prensa, cuando se le cuestionó si esta situación provocaría algún problema durante el proceso civil.

Según esbozó Rodríguez Banchs, la documentación no entregada cuando se le requirió el pasado lunes eran 17 actas de incidencias. Las mismas dan cuenta de alrededor de 5,300 votos que fueron ubicados en maletines, de los cuales se alega se desconoce su precedencia.

El abogado explicó a Primera Hora que radicarán la moción para en un futuro, si es necesario, acudir al Tribunal de Apelaciones a reclamar que les permitan utilizar la prueba.

También trascendió, en el inicio de la vista en su fondo, que los abogados del MVC no lograron citar a alrededor de ocho testigos. Entre estos se destaca al excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez.

El juez determinó que la parte demandante podrá continuar con el proceso de citación del actual subsecretario de Educación para que comparezca al proceso judicial.

La vista en su fondo continuará mañana, viernes, así como el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana.