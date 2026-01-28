Un hombre fue asesinado a tiros y otro resultó herido en medio de un violento incidente reportado anoche en el bar El Topo, ubicado en la calle Petunia de la comunidad Junquito, en Humacao, según informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de las 11:24 p.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre detonaciones en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo baleado de Juan A. Abreu Sánchez, de 33 años y residente de Yabucoa.

En el mismo suceso, otro hombre de 51 años, residente de Humacao, resultó herido de bala, pero logró llegar por su cuenta a un hospital. Su condición fue descrita como estable.

Relacionado con este incidente, un hombre de 36 años, residente de Yabucoa, se presentó voluntariamente en el cuartel de Humacao y permanece detenido.

El agente José Pedraza, adscrito al distrito de Humacao, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al agente Miguel Sánchez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quien asumió la pesquisa junto a la fiscal Janitza Alsina.