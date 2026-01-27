Tres miembros de una familia fueron agredidos durante un robo domiciliario ocurrido en la mañana de hoy, martes, en la urbanización Country Club, en Carolina.

La querellante, de origen oriental y de 52 años, le narró a los investigadores que tres sospechosos llegaron frente a su casa y uno de ellos mediante amenaza e intimidación agredió en la cabeza con un arma de fuego a su hermano de 59 años y a su cuñada de 52, la intimidó con el arma de fuego, tras ser sorprendidos en el patio.

Otro de los asaltantes permaneció en los predios del hogar vigilando mientras todos entraron en la residencia.

Mientras que, el primer sospechoso entró por la puerta del balcón, que se encontraba abierta, y pasó al interior donde se dirigió al dormitorio de la querellante, abriendo la puerta y agredió a la querellante en el lado derecho de la cabeza para exigirle que le entregara dinero.

En ese momento, la mujer le entregó la cartera del diseñador Louis Vuitton, color negro, valorada en $2,500, que contenía $4,100 en efectivo; tres cheques, dos de ellos con la cantidad de $50,000 aproximadamente y uno en blanco.

Además, se llevaron los dos celulares marca iPhone 14 y iPhone 16, y varias tarjetas de crédito y débito e identificaciones.

Acto seguido, el hijo de la querellante salió de su dormitorio al escuchar ruidos y encontró al asaltante de frente en el pasillo, donde ambos forcejearon.

En ese momento, el delincuente decidió salir de la casa y se reunió con los otros dos compinches que lo esperaban en un vehículo Kia color rojo, en el que escaparon.

Personal de Dynasty Ambulance le brindaron los primeros auxilios a la querellante quien tuvo que ser transportada a un hospital del área en condición estable.

La División de Robos del CIC de Carolina se hicieron cargo de la pesquisa.