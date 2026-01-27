Un hombre recibió varios disparos mientras se encontraba cerca de un negocio en el área de Condado, en hechos reportados durante horas de la noche del lunes, informó la Policía de Puerto Rico.

Según indicó el informe preliminar de los hechos, una agresión grave fue reportada a eso de las 9:21 p. m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre detonaciones en la calle Tapia, en Condado.

Posteriormente, las autoridades recibieron una llamada de una institución hospitalaria, informando sobre una persona herida de bala que había sido transportada en un vehículo privado a la sala de emergencias. El médico de turno indicó que la víctima -que no fue identificado- presentaba heridas de bala en el abdomen, pecho y rodilla, y que su condición fue descrita como estable.

El agente Gean Colón, adscrito al precinto Loíza/Turística, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa.