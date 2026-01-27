Una familia fue víctima de un robo domiciliario anoche en Vega Alta cuando tres individuos irrumpieron en su residencia utilizando una pata de cabra para amenazar e intimidar, según la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de las 8:30 p.m. en la vivienda ubicada en la carretera 6690. El querellante alegó que mientras su hijo se encontraba en la sala, dos de los sospechosos lograron entrar por el balcón, permitiendo que un tercero ingresara por una puerta.

Con la pata de cabra utilizada como arma, los individuos despojaron a la dueña de $3,500 en efectivo y se apropiaron de prendas de oro, cuyo valor no fue estimado.

El agente Orlando Pérez, del distrito policíaco de Vega Alta, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.