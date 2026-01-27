Agentes adscritos a la División de Personas Desaparecidas de Vega Baja solicitan la ayuda del público para dar con el paradero de un adolescente de 17 años reportado como desaparecido en Dorado.

El adolescente, Xavier Yomar Goode Sein, fue visto por última vez el pasado 21 de enero en los predios de su residencia, ubicada en el sector El Guayabo del barrio Santa Rosa. El joven fue reportado desaparecido por su madre, Tania G. Sein Meléndez.

Xavier fue descrito como de tez blanca, mide aproximadamente 5 pies y 11 pulgadas, pesa 140 libras, tiene ojos marrones y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía una sudadera negra marca Nike y un pantalón corto negro con rayas blancas en los extremos.

Cualquier persona que tenga información que ayude a localizarlo puede comunicarse de manera confidencial al (787) 343-2020, o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

También puede llamar al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón al (787) 269-2424, extensiones 1451, 1610 o 1452, o al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja al (787) 858-2666.