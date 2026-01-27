Sicarios armados de pistolas y rifles asesinaron anoche a un cen Canóvanas onductor cuando se detuvo en la intersección de la carretera PR-3 con la autopista Roberto Sánchez Virella (Ruta 66), frente a The Outlet 66 Mall, en Canóvanas, mientras esperaba el cambio de luz.

Según el informe preliminar, a eso de las 11:25 p.m. una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una balacera de carro a carro. Al llegar los agentes a la escena, encontraron un vehículo Toyota Corolla, color gris y del 2004, con múltiples impactos de bala.

En el interior del automóvil estaba el cadáver de Jorge Luis Polaco, de 26 años y vecino de Loíza, a quien le dispararon más de 100 ocasiones con una pistola calibre .40 y un rifle.

Jorge Luis Polaco fue asesinado mientras se encontraba detenido en la intersección de las carreteras PR-3 y PR-188, en Canóvanas. ( Suministrada por la Policía )

Polaco fue fichado en el 2024 por violación a la Ley de Armas, según informes de la Policía de Puerto Rico. Se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

La agente Carla Millán, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto a la fiscal Julimar Pérez, asumieron la pesquisa.