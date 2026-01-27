Un hombre vivió momentos de terror anoche cuando presuntamente fue interceptado, amenazado y amarrado a un árbol por dos individuos encapuchados en el sector Los Meros, en Ponce.

Según el informe preliminar de la Policía, el incidente se reportó a eso de las 8:41 p.m. en la calle Los Postes. El querellante alegó que mientras se encontraba limpiando un terreno aledaño a su residencia, se le acercaron dos hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto. Uno de ellos portaba un arma de fuego.

Acto seguido, los individuos lo amenazaron de muerte y lo amarraron de manos y pies a un árbol, para luego marcharse del lugar.

En el incidente no se reportaron personas heridas.

La querella fue referida a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.