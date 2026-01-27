Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Carolina arrestó a un joven de 18 años tras ocuparle sustancias controladas durante un plan de vigilancia en la calle 10 del sector Villa Santa en el barrio La Central en Canóvanas.

Al detenido se le ocuparon unas 25 piezas de marihuana, cocaína, heroína y “crack”. La Policía de Puerto Rico no ha revelado si existe algún vínculo entre ambas intervenciones.

El arresto ocurrió frente a la residencia allanada el 22 de enero en la que se rescató a cinco niños desde recién nacido hasta los 10 años que vivían en condiciones deplorables y se ocuparon marihuana, cocaína, “crack”, heroína, una pistola Glock calibre 9 milímetros modificada para disparar en automático, dos cargadores regulares y uno tipo tambor y 87 municiones.

El caso será consultado con el fiscal de turno para radicar los cargos correspondientes.