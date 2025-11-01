El incidente registrado anoche en los predios de un negocio en Lajas, se convirtió en un doble asesinato, luego de que se confirmara en la mañana de este sábado el deceso de un hombre de 75 años que recibió tres tiros durante la balacera.

En la escena, reportada en la carretera PR-101, kilómetro 5.6, ya había fallecido un joven de 24 años, identificado por la Policía como Daniel Morales González, quien no tenía expediente criminal.

El hombre de 75 años, identificado como Roberto Medina Vélez, murió en el Hospital de la Concepción, en San Germán, donde había sido trasladado en condición crítica, dijo la Policía.

Todavía no se ha precisado el móvil de este crimen.

Se informó que en la escena se levantaron ocho casquillos de bala.

El agente Julio Rosario, de la División de Homicidios de Mayagüez, se hizo a cargo de la investigación, junto a la fiscal Meileen Ramos.

Con este asesinato, la cifra de muertes aumentó a 381 en lo que va del año.