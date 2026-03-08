Dos personas resultaron heridas de bala en incidentes separados ocurridos en la madrugada de hoy, domingo, reportó la Policía.

Uno de los incidentes se reportó en el kilómetro 1.9 de la carretera PR-712, el barrio La Plena, en Salinas, a eso de las 2:44 a.m. De acuerdo con el informe preliminar, el querellante indicó que, mientras transitaba con su pareja por esa vía, un desconocido, vestido de negro y con el rostro cubierto, le hizo varios disparos.

El perjudicado, identificado como Kelvin López, de 42 años, resultó con una herida de bala en el pie izquierdo. Fue transportado por un familiar a una institución hospitalaria del área, donde fue atendido por el médico de turno. Su condición fue descrita como estable.

Agentes adscritos al Distrito de Salina investigaron inicialmente la agresión grave. El caso fue referido a agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, quienes se hicieron cargo de continuar la investigación.

Por otro lado, agentes del Distrito de Cataño investigaron otra agresión grave, reportada a eso de las 2:38 a.m., en el kilómetro 2.9 de la carretera PR-5, en la barriada Juana Matos, en Cataño.

Según el reporte preliminar, las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes del distrito al lugar, encontraron a la perjudicada, de 40 años, frente a una residencia con vehículo Kia Soul rojo del 2014. Tenía una herida de bala en el cuello. Fue transportada por paramédicos a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica. Su condición, al momento, fue descrita como estable.

El informe no detalló el nombre de la perjudicada.

El agente Ángel Cruz, de la División de Homicidios del CIC de Bayamón, se hizo cargo de la investigación.

Como parte de este incidente se hizo constar que dos vehículos, ambos Porsche Cayenne uno del 2008 y otro del 2005, así como una guagua Ford Van del 1995, resultaron don daños debido a impactos de bala.