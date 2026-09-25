El representante Ángel “Tito” Fourquet Cordero reaccionó este viernes a la intervención policíaca que enfrentó el pasado martes en la carretera PR-2, en Ponce, por presuntamente realizar un viraje indebido y conducir bajo los efectos del alcohol.

Fourquet Cordero aseguró que “la información que ha circulado sobre un supuesto arresto por conducir en estado de embriaguez no corresponde a los hechos”.

El legislador explicó que el pasado martes fue intervenido por un agente luego de realizar un viraje en un lugar que, según indicó, no estaba debidamente rotulado.

“Como parte de la intervención, el agente determinó realizar una prueba de alcohol. En todo momento cooperé con las autoridades y accedí voluntariamente a continuar el procedimiento correspondiente en el cuartel de Tránsito”, señaló en declaraciones escritas.

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“Una vez realizada la prueba, el resultado estuvo dentro de los parámetros permitidos por ley. Concluido el proceso, esa misma noche pude retirarme conduciendo mi vehículo”, agregó.

“Respeté el procedimiento establecido y cooperé en todo momento con las autoridades. El resultado de la prueba habla por sí solo y aclara cualquier información incorrecta que haya circulado”, afirmó.

Según establece el informe de la Policía, reseñado por TeleOnce, Fourquet Cordero se sometió a la prueba por aliento, la cual arrojó 0.061% de alcohol en su organismo. El límite por ley es 0.08%.

“Continuaré enfocado en mis responsabilidades y en el trabajo que me corresponde realizar desde la Asamblea Legislativa en beneficio de la gente que represento”, concluyó el legislador del Partido Popular Democrático.

El reporte policíaco del incidente señala que los patrulleros observaron a Fourquet Cordero realizando, presuntamente, un viraje indebido y que, durante la intervención, percibieron en él un “olor fuerte a bebida alcohólica”, además de “ojos enrojecidos” y “habla lenta”.

Ante estas observaciones, los agentes procedieron a arrestarlo por la alegada violación al artículo 7.02 de la Ley de Tránsito.

Fourquet Cordero representa al distrito representativo 24 de Ponce, puesto que ocupa desde que fue electo en 2020.