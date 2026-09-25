Con un “olor fuerte a bebida alcohólica”, “ojos enrojecidos” y “habla lenta” presuntamente conducía el representante Ángel “Tito” Fourquet Cordero por la carretera PR-2 en Ponce el pasado martes, 22 de septiembre, según establece un informe de la Policía reseñado por TeleOnce.

El legislador del Partido Popular Democrático fue intervenido en la PR-2, intersección con la PR-12, tras supuestamente hacer un viraje indebido en una guagua Honda CRV, color gris, en violación al artículo 6.169 de la Ley de Tránsito.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras del área de Ponce que patrullaban la zona intervinieron con el representante a eso de las 10:40 p.m.

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En medio de la intervención por el viraje, se alega además que Fourquet Cordero tenía el “rostro brilloso” y “dificultad para expresarse con claridad”.

El agente, indica el informe, le realizó las advertencias de ley por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol y procedió a arrestarlo, ante la posible violación al artículo 7.02 de la Ley de Tránsito.

Fourquet Cordero se sometió a la prueba por aliento, la cual arrojó 0.061% de alcohol en su organismo. El límite por ley es 0.08%.

El reporte también señala que el legislador fue “orientado por su representante legal”.

A Fourquet Cordero se le expidieron las multas administrativas y se le entregó copia de los documentos relacionados con la intervención, reza el informe.

Fourquet Cordero representa al distrito representativo 24 de Ponce, puesto que ocupa desde que fue electo en 2020.