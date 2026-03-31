Tras la pista de delincuentes que escalaron cuatro negocios en Canóvanas
La alcaldesa activó un plan de respuesta para atajar estos actos delictivos.
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Cuatro negocios fueron escalados durante la madrugada de hoy, martes, en Canóvanas, informó la alcaldesa Lornna Soto Villanueva, quien activó un plan de respuesta interagencial junto a la Policía de Puerto Rico.
Los negocios escalados fueron: Sarkis Restaurant en la urbanización Loíza Valley, La Gomera Próspero en la PR-3, RIA Money Transfer en el barrio San Isidro y la oficina legal Cepeda & Nieves.
En el restaurante rompieron una ventana logrando acceso al interior de la propiedad, la cual fue vandalizada y se apropiaron ilegalmente de dinero en efectivo y varias botellas de licor. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $7,000.
Como parte de las acciones que se han tomado, la alcaldesa anunció la designación del excomisionado de la Policía y ahora asesor municipal, Antonio López Figueroa para liderar los trabajos de coordinación estratégica, investigación y respuesta operacional, en estrecha colaboración con las unidades investigativas estatales y municipales.
El plan se elaboró junto a la Comisionada de la Policía Municipal, Yashira Silva Resto; el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y el Departamento de Seguridad Pública (DSP), entre otras agencias.
“En Canóvanas no vamos a escatimar en recursos ni en tiempo para proteger a nuestra gente y, en especial, a nuestros pequeños comerciantes. Estoy autorizado turnos de 12 horas a los policía municipales”, elaboró la ejecutiva municipal.
A su vez, le envió un mensaje a los delincuentes: “a esos individuos que cometieron estos actos les digo con claridad con nuestros comerciantes no se van a meter. Estamos en la calle investigando, los vamos a encontrar y los vamos a procesar conforme a la ley”.
Detalló que el municipio cuenta con material videográfico clave que ya está siendo analizado como parte de la investigación para identificar a los implicados.
“Tenemos evidencia en video que está siendo evaluada por los equipos de inteligencia y análisis criminal. Esa evidencia será determinante para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables”, añadió la alcaldesa.
Destacó que también se ha reforzado la vigilancia preventiva en las áreas comerciales, incluyendo patrullaje intensivo, monitoreo de cámaras de seguridad y coordinación directa con comerciantes para garantizar una respuesta ágil ante cualquier situación sospechosa.
“A los antisociales les digo que No vamos a permitir que unos pocos atenten contra la tranquilidad y el sustento de nuestras comunidades. Vamos a actuar con firmeza, rapidez y determinación hasta dar con los responsables”, finalizó.