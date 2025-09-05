La jueza Sofía Ramos Ríos, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto a Geraldo Josué Lebrón Castro, de 20 años y residente en Yauco por cargos de violencia doméstica y le impuso una fianza de $140,000, la cual no prestó.

El imputado enfrenta cargos por maltrato físico y psicológico, daños a los bienes apreciados, amenaza y estrangulamiento al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

De acuerdo con la pesquisa, los hechos ocurrieron en la tarde del 3 de septiembre, en la urbanización Mifedo, en Yauco, cuando la perjudicada salió de su residencia y el hombre se le colocó en medio, obstruyéndole el paso.

Mientras le gritaba, se armó de una piedra con la que le causó daños al cristal delantero del automóvil, alcanzándola en el rostro, quedando aturdida. Acto seguido, la agarró por el pelo y la agredió con los puños, mientras la amenazaba de muerte.

En medio del incidente, el agente Ricardo Vélez Oliveras, adscrito a la Unidad Marítima de Guánica, intervino con la situación, utilizando el dispositivo de control eléctrico ya que no obedecía ningún comando y aún así este empujó a la mujer fuera del carro donde estaa el teléfono celular y la cartera de ella y huyó.

Posteriormente, fue arrestada en la residencia de su progenitora.

El caso fue investigado por la agente Marilyn Ortiz Boglio quien consulto el mismo con la fiscal Ruth Miriam Pérez, quien radicó los cargos antes mencionados.

Lebrón Castro fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.

Fue expedida orden de protección y la vista preliminar se pautó para el 11 de septiembre.