El hombre que fue asesinado a balazos anoche en el estacionamiento del residencial Rafael Martínez Nadal, en Guaynabo, no ha sido identificado por las autoridades.

Según datos preliminares, a eso de las 11:09 p.m., una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes, encontraron el cadáver sobre el pavimento.

El occiso fue descrito como de tez blanca, 6 pies de estatura y de contextura física gruesa, vestía sudadera negra, pantalón largo deportivo color gris y tenis negros.

Se ocupó como evidencia en la escena alrededor de una veintena de casquillos de bala.

El agente Francisco Alicea Díaz, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón, junto a la fiscal Aileen González Rua, se encuentran a cargo de la investigación.