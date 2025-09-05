Un confinado de 23 años fue hallado muerto el jueves en la cárcel Las Cucharas, en Ponce, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, un oficial custodio halló a Yariel Alberto González López, de 25 años, sin respuesta durante una ronda, y el médico de turno certificó su fallecimiento.

El cuerpo no presentaba signos de violencia visibles y fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para la realización de la autopsia y determinar las causas de la muerte.

González López estaba recluido desde 2023 por robo agravado.

El agente Samuel Ríos, de la División de Homicidios, junto al fiscal Jorge Martínez, se hicieron cargo de la investigación.