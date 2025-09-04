Un motociclista resultó con heridas de gravedad tras perder el control de la motora y caerse mientras realizaba piruetas por una carretera de Toa Alta.

El conductor fue identificado como Christopher Ruiz Colón, de 41 años y vecino de San Juan. De acuerdo con la información suministrada por la Policía, Ruiz Colón viajaba en una motora Honda XR650L por la carretera 861, cuando intentó hacer un ‘wheelie’, pero al llegar al kilómetro 6.7 perdió el control del vehículo y se estrelló contra el pavimento.

Se indicó que el hombre resultó con heridas de gravedad, tras lo que fue trasladado por paramédicos a un hospital de la zona en condición crítica.

La agente Sara Galarza Guadalupe, de la división de Patrullas de Carreteras de Bayamón investigó los hechos, mientras que el fiscal Roberto Hernández ordenó que se ocupara la motora para fines investigativos.