Una conductora de 85 años murió esta mañana en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 142.2 de la carretera PR-3, frente a la Ferretería True Value en el sector Melania, en Guayama, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un choque a las 6:23 a.m. cuando una guagua Mitsubishi Nativa color verde, fue impactada de frente por un automóvil Toyota Corolla gris oscuro.

De acuerdo con la investigación, Gladys Esther Morales Roche de 85 años y residente de Salinas, conducía un automóvil marca Toyota Corolla, cuando perdió el control del volante, se desvió hacia el lado izquierdo invadiendo el carril contrario donde impactó la guagua que era manejada Ángel Javier Crespo Vázquez de 59 años y residente rn Patillas.

Debido al impacto, Morales Roche resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto. Se investigan las causas del accidente de la mujer que se dirigía a una cita médica.

Mientras, que Crespo Vázquez, fue transportado por paramédicos de Emergencias Médicas Municipal a un hospital. Su condición es estable.

El agente Ángel Santiago, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Guayama, investigó la escena junto al fiscal de turo.