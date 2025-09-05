Las autoridades investigan un escalamiento que se reportó ayer, jueves, en la Hacienda Tío Vitín, ubicada en el sector El Hoyo del barrio Quebrada Arena, en Toa Alta, la cual es propiedad de Yadier B. Molina Luciano, exreceptor de Grandes Ligas.

El valor de la propiedad hurtada fue estimado en $56,750.

De acuerdo con la querella, el administrador de la propiedad, Glenn J. Nieves Natal, llegó en la mañana de ayer a la hacienda como de costumbre para iniciar su jornada de trabajo, cuando observó sobre el pavimento el candado roto y el portón principal abierto.

También encontró el portón del granero roto, al igual que la puerta de un almacén donde se guardaba equipo de jardinería.

De acuerdo con la investigación de la agente Rosiris Marrero, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, hurtaron un caballo valorado en $16,000, 15 quintales de alimento para equinos y 14 cerdos.

También robaron dos cortadoras de grama portátiles; un soplador de hojas; cinco televisores; un vehículo Polaris sin tablilla, color verde y del 2022; un compresor de aire; una nevera; una estufa; un horno microonda; tres camas literas, una tamaño “full”; el juego de comedor y un sofá cama.