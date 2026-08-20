La jueza Yarissa N. Santiago San Antonio, del Tribunal de Caguas, determinó ayer causa para arresto contra Luis Medina Cepeda, de 34 años, por cargos de robo agravado y por maltrato a una persona envejeciente, señalándole una fianza de $100,000, la cual no prestó.

El “carjacking” ocurrió durante la mañana del lunes, en la calle Caracas de la urbanización Caguas Norte.

El individuo fue capturado el martes en el residencial Brisas del Turabo, en Caguas, tras resistirse al arresto, por lo que se utilizó dispositivo de control eléctrico para neutralizarlo.

El teniente Luis M. López Ramos, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, indicó el imputado fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza.

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Medina Cepeda, que estaba deambulando, posee antecedentes penales por delitos de violación a la Ley de Sustancias Controladas y robo. Se desconoce la disposición de estos casos en el tribunal.

Debido a la difusión a través de las redes sociales de un vídeo captado por cámaras de seguridad de la urbanización, los investigadores lograron esclarecer el caso.

La investigación estuvo a cargo del agente José Olivera Rodríguez y la fiscal Dalines Hernández Contreras, quien formuló los cargos antes mencionados.

Los hechos se reportaron a las 6:15 a.m. mientras un ciudadano de 76 años desempañaba los cristales de su automóvil marca Toyota Yaris, color azul y del año 2017 a orillas de la calle para salir a trabajar y se le acercó caminando un joven para pedirle dinero.

Cuando el septuagenario le explicó que no tenía dinero para darle, este abrió la puerta de su carro, que estaba encendido y aceleró la marcha, sin que pudieran detenerlo a pesar de que intentó abrirle la puerta.

El perjudicado resultó ileso.

El vehículo fue recuperado en una de las calles de la zona urbana de Caguas y fue analizado por el personal de la División de Servicios Técnicos.

La vista preliminar fue señalada para el 1 de septiembre.