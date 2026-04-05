Tres turistas fueron agredidas en la barriada La Perla, en San Juan, en hechos ocurridos alrededor de las 2:00 de la madrugada de este Domingo de Pascua, informó la Policía Municipal de San Juan.

Según la querellante, de 23 años, ella y dos amigas, también turistas procedentes del estado de Nueva York, se encontraban en un negocio cuando varias personas las agredieron en el pecho, brazos y cabeza.

Tras el incidente, las mujeres se marcharon del lugar en un Uber y llegaron a la Sala de Emergencias del hospital Ashford, donde fueron atendidas por el médico de turno.

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La condición de las tres turistas es estable.

Durante la agresión, dos de las mujeres perdieron sus teléfonos celulares, descritos como iPhone 13 y iPhone 17, así como las llaves de su hospedaje.

No se informaron arrestos relacionados a este caso. La investigación estuvo a cargo del policía municipal José Ortiz (MUN-SJ2394).