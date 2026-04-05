Tres turistas fueron agredidas en la barriada La Perla, en San Juan, en hechos ocurridos alrededor de las 2:00 de la madrugada de este Domingo de Pascua, informó la Policía Municipal de San Juan.

Según la querellante, de 23 años, ella y dos amigas, también turistas procedentes del estado de Nueva York, se encontraban en un negocio cuando varias personas las agredieron en el pecho, brazos y cabeza.

Tras el incidente, las mujeres se marcharon del lugar en un Uber y llegaron a la Sala de Emergencias del hospital Ashford, donde fueron atendidas por el médico de turno.

La condición de las tres turistas es estable.

Durante la agresión, dos de las mujeres perdieron sus teléfonos celulares, descritos como iPhone 13 y iPhone 17, así como las llaves de su hospedaje.

No se informaron arrestos relacionados a este caso. La investigación estuvo a cargo del policía municipal José Ortiz (MUN-SJ2394).