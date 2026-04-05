Un hombre fue asesinado y una mujer resultó herida en un incidente ocurrido a eso de las 4:00 de la madrugada de este Domingo de Pascua en la avenida Boulevard en Levittown de Toa Baja, informó la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre unos disparos en la zona. Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo de un hombre, aún no identificado, con heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

En el mismo incidente, una mujer sufrió una herida de bala en la pierna derecha. Fue transportada a un hospital cercano, donde su condición aún se desconoce.

Hasta el momento no se han reportado arrestos relacionados con los hechos.

La investigación está a cargo del agente Alex Vázquez, bajo la supervisión del sargento Jesús Alicea, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en conjunto con la fiscal Liz López.