Un turista pereció ahogado esta tarde en la playa de Puerta de Tierra, en San Juan.

Según informes preliminares suministrados por la Policía, a eso de las 3:45 p.m. se avisó que en un lugar donde hay un risco una persona que practicaba el deporte de surfing había caído al agua.

Cuando llegaron los primeros respondedores al lugar en la avenida Luis Muñoz Rivera, frente a una gasolinera, se percataron que no tenía signos vitales.

Se investiga si era residente de Grecia.

La División de Homicidios de San Juan junto al fiscal de turno investigan los hechos.