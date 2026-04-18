Un hombre sufrió quemaduras en diferentes partes de su cuerpo en medio de un incidente reportado en la tarde de hoy en la carretera 510, frente al parque del sector Sabana Llana de Juana Díaz.

Según la información preliminar, Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un incendio en el lugar.

Al llegar a la escena, la Policía encontró a la víctima, quien presentaba quemaduras en distintas partes de su cuerpo. Al parecer, el hombre se encontraba en un vehículo de motor cuando se originó el incendio. Bomberos de Juana Díaz atendieron la situación.

La víctima fue trasladada a un hospital de la zona. Se desconoce su condición.