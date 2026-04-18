Aunque originalmente alegó haber sido víctima de robo y agresión, un hombre de 73 años que sufrió una herida abierta en un parpado, la que requirió atención médica, admitió a las autoridades que el supuesto ataque nunca ocurrió.

Los hechos habrían ocurrido anoche, a eso de las 10:43 de la noche en una estación de gasolina de la avenida Font Martelo de Humacao, donde las autoridades localizaron al septuagenario, quien fue conducido a un hospital de la zona, donde se le tomaron ocho puntos de sutura.

Al ser entrevistado por los agentes, el hombre relató que un individuo que no fue identificado lo agredió en el rostro, tras lo que cayó al suelo y a renglón seguido, lo despojaron de su teléfono celular y su cartera, la que contenía documentos personales y $300 en efectivo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, al ser entrevistado por el agente Iván González, de la división de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del CIC de Humacao, el perjudicado cambió su versión de los hechos, e indicó que mientras subía las escaleras de su casa, resbaló y cayó al suelo, golpeándose el rostro. También rechazó que fuera despojado de sus pertenencias, las que fueron halladas en su vehículo.

Tras el incidente, el hombre caminó hasta la estación de gasolina, donde fue atendido por paramédicos.

No se informó si se radicarían cargos contra el hombre por ofrecer información falsa a las autoridades,.