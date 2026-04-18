Una pelea entre mujeres, registrada en la madrugada de este sábado, terminó con una de las involucradas apuñalada, informó la Policía.

Los hechos se registraron a las 4:26 a.m. en la carretera PR-848, barrio Saint Just, en Trujillo Alto.

El informe policiaco detalla que “una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida con un arma blanca. Al llegar a la escena, los agentes localizaron a una mujer herida en el interior de un vehículo Nissan color gris”.

Se añade que “la perjudicada indicó que, mientras se encontraba en el lugar, sostuvo una discusión con otra mujer, quien presuntamente la agredió con un objeto punzante, ocasionándole varias heridas”.

La mujer herida fue transportada a un hospital del área, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como estable.

De inmediato, no se dieron detalles de la alegada agresora.

La agente Mariellie Castro, adscrita al distrito de Trujillo Alto, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes continuarán con la pesquisa.