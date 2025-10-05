La Guardia Costera continúa la búsqueda de una persona que desapareció luego que la embarcación en la que un grupo de siete personas intentaba ingresar clandestinamente a la Isla, zozobrara en las costas de Agudilla.

En un comunicado de prensa, el cuerpo castrense informó que dos personas procedentes de la República Dominicana fueron rescatados con vida por uno de sus helicópteros en aguas frente a la costa de Isabela. Estos sobrevivientes informaron que otras tres personas llegaron a la costa mientras que el cuerpo de otro tripulante fue recuperado en la orilla.

Una séptima persona que no volvió a salir a la superficie tras virarse la embarcación, aún continúa desaparecida. Aunque el percance ocurrió entre las 4 y 4:30 a.m., no fue hasta aproximadamente las 7:20 de la mañana que operadores del Sistema 9-1-1 alertaron al personal de la Guardia Costera sobre la emergencia.

Según relataron los sobrevivientes a la Guardia Costera, la embarcación zarpó de la República Dominicana a eso de las 8:30 de la noche del jueves. En el operativo de búsqueda y rescate participaron la Estación Aérea Borinquen, el buque guardacostas Joseph Tezanos, personal de la Patrulla Fronteriza, el Negociado de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias de Aguadilla e Isabela.

Según informó Neysha Quiles, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla, los primeros en llegar a la escena fueron agentes del precinto Ramey-San Antonio, en Aguadilla, quienes alertaron a FURA de la situación, relató la oficial.

“Agentes de FURA rescataron dos del agua. Los otros cinco no se sabe si tocaron tierra y salieron corriendo o están en el agua”, comentó, previo a detectarse el cuerpo de la persona fallecida.

Quiles precisó que las dos personas restacadas, que eran inmigrantes que intentaban hacer entrada al territorio, fueron trasladadas a un hospital de Aguadilla para recibir atención médica. No pudo precisar la condición.

La emergencia ocurrió en momentos en que se registra un evento de marejadas que impacta el Pasaje de Mona en el oeste, todo el litoral norte y la zona este hasta Humacao.