Tres personas, entre ellas un menor de 17 años, resultaron heridas con un arma blanca en hechos reportados durante la madrugada de hoy en las inmediaciones del residencial Luis Llorens Torres, en San Juan, informó la Policía.

Según el reporte preliminar de los hechos, la agresión fue reportada a eso de la 1:07 de la madrugada, luego de que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara a las autoridades sobre la situación.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a una mujer, un hombre y un menor de 17 años heridos con un arma blanca. Las víctimas fueron transportadas a la sala de emergencias de un hospital del área.

Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos se encuentran bajo investigación. La condición de los tres heridos también es desconocida al momento.

La agente Kimberly Miranda, adscrita al precinto Calle Loíza/Turística, está a cargo de la investigación.