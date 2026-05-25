Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas tras un accidente de tránsito reportado frente al Centro de Convenciones, en la carretera PR-818, kilómetro 2.2, en el barrio Cibuco, en Corozal, informó la Policía de Puerto Rico. En el vehículo viajaban cinco pasajeros.

Según la investigación preliminar, el conductor de un Mitsubishi Outlander verde del año 2003 transitaba por la mencionada vía cuando perdió el control y dominio del volante.

Acto seguido, el vehículo impactó un poste de madera del tendido eléctrico, lo que provocó que se volcara.

Los cinco ocupantes fueron atendidos por paramédicos en la escena y transportados a un centro de salud. Posteriormente, uno de los pasajeros falleció mientras recibía asistencia médica en el CDT de Dorado.

La investigación está a cargo del agente Arnaldo Burgos Santana y la fiscal Glorimar García.