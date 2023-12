Las siete horas antes de la Despedida de Año y el tiempo subsiguiente se convierten en episodios de pánico, similares a los que se experimentan en un campo de guerra, por los estruendos de la pirotecnia y las balas al aire, para las personas con trastorno del espectro autista, los pacientes encamados, discapacitados, las mascotas y animales realengos.

El comisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, anunció el inicio de cruzada contra la pirotecnia ilegal, con el lema este año: “La Seguridad de tu Familia es el Regalo más Valioso esta Navidad”. El aviso lo hizo junto al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres y el director de la División de Explosivos y Seguridad Pública, el teniente Ismael Cartagena, con el objetivo de orientar sobre su peligro, proteger la salud física y emocional de la ciudadanía, proteger el ambiente y prevenir la crueldad animal.

“No hay ninguna persona con autismo con un diagnóstico igual a otra, así que reaccionan (diferente) porque lo que están enfrentando es bien fuerte. Con mi chica, lo que hicimos fue ponerle los audífonos con música, buscamos un lugar donde estuviera menos expuesta para poder trabajar. Otras familias utilizan esos audífonos aislantes de sonido, ¿pero qué tú haces con los que no soportan nada en la cara? Yo tengo familias que literalmente se esconden en los baños y tienen que abrazar a sus chicos porque empieza un descontrol por horas y eso es porque no saben controlar sus emociones en medio de tanta explosión”, expuso Carlos Irizarry Sánchez, portavoz de la Alianza de Autismo de Puerto Rico.

Mientras que Lillian García, portavoz del Movimiento Social Pro-Bienestar Animal, explicó que para los dueños de mascotas el panorama es bien triste y no pueden ni salir de sus casas.

“Recomendamos que visite su médico veterinario, existen tranquilizantes para mascotas, pero siempre debe ser recetado, no se ponga a inventar porque eso puede tener otros efectos. Coloque el animal en un lugar seguro en la casa, que no tenga nada alrededor porque en esos momentos de ansiedad comienzan a moverse muchísimo. Le recomendamos que le ponga música, televisión, todo lo que pueda resultar relajante”, detalló García.

Subrayó que si los va a dejar solos en la casa, no los amarre o deje fuera de la casa, para evitar que se haga daño.

“Hay muchas formas de disfrutar y de celebrar, no hay necesidad ninguna de recurrir a estos artefactos cuyos efectos lo sufren los más vulnerables”, reiteró López Figueroa.

El funcionario insistió en que es indispensable la colaboración de la ciudadanía para que denuncie a través de la línea confidencial (787) 343-2020 a aquellas personas que posean material ilegal o estén haciendo uso de la pirotecnia prohibida, para intervenir con los que violen la ley.

“A pesar de todos los esfuerzos y los incidentes que han surgido durante estos años todavía vemos el efecto de inconciencia y de desconsideración que tienen unos pocos hacia sus vecinos, niños, adultos mayores, animales y hasta sus propias familias, cuando insisten en explotar estos artefactos causando daños a otros y a sí mismos”, observó por su parte, López Figueroa, durante una rueda de prensa que se llevó a cabo en el Polígono de Tiro en Isla de Cabras, en Palo Seco Toa Baja.

Como resultado de los esfuerzos preventivos a principios de año se han ocupado 2 millones de material de pirotecnia (equivalente a 55,000 libras) y el 20 de octubre incautaron un cargamento almacenado en dos furgones con un valor de medio millón de dólares, en el barrio Santa Rosa III, en Guaynabo.

Torres añadió que el 60% de las ocupaciones han aumentado a nivel local en coordinación con unidades especializadas.

En el 2023 se han ocupado 2 millones de unidades de pirotecnia, lo que representa un incremento de 60% en las incautaciones de este material ilegal. ( Suministrada Policía )

La Ley 153 de Pirotecnia de Puerto Rico prohíbe el uso, posesión distribución y artificios de pirotecnia durante la mayor parte del año en aras de proteger la salud física y emocional y prevenir la crueldad animal. Toda persona que sea sorprendida con este material ilegal se expone a multas de hasta $5,000 y pena de cárcel que podrían alcanzar los tres años de cárcel.

Las fechas en las que se puede adquirir la pirotecnia legal, como los garbanzos, las estrellitas y los “party poppers”, son del 1 a junio al 31 de julio y del 15 de noviembre al 10 de enero. Existe la opción de entregar aquel material que, una vez pase el período establecido por ley, su posesión se convierte en ilegal.

El Negociado de la Policía anunció el inicio de una campaña contra la pirotecnia ilegal. ( Suministrada Policía )

La secretaria el Departamento del Consumidor (DACO), Lisoannette González Ruiz, recordó que su agencia tiene una orden administrativa (2011-12) la cual fiscaliza la pirotecnia para detallistas y mayoristas, que dispone que todo comercio deberá tener la rotulación pertinente en cuanto a la pirotecnia, indicar que no se puede vender este tipo de producto a menores de edad y estos no pueden hacer uso de la misma sin supervisión de un adulto.

“Los comercios tienen que tener el manual de estos productos disponible en el área de servicio al cliente. Este año también vamos a estar fiscalizando, ya nuestros inspectores se encuentran en la calle. Cada comercio que incumpla con este reglamento se expone a una multa de hasta $10,000 por cada infracción”, advirtió González Ruiz.

Cartagena reiteró el llamado a que se evite el uso de pirotecnia que tenga el logo de “shot” o que se dispare al aire debido a que su uso está prohibido, de hecho, aun aquellas que se identifican como de base terrestre podrían causar pérdida de visión, de extremidades o quemaduras.

Los productos ilegales no tienen control de calidad, por lo que las probabilidades de sufrir un accidente con ellos son bien altas.

El teniente dio a conocer que desde el 2019 al 2023 la incidencia de heridos con artificios de pirotecnia ha disminuido.

“Aunque disminuyó de nueve personas a tres, lamentablemente hubo dos víctimas en el 2020, un hombre de 55 años en Moca y otro joven de 21 años en el pueblo de Caguas, ambos con artificios conocidos como morteros”, agregó Cartagena, quien coordina las investigaciones con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Hacienda para detectar las posibles entradas de estos cargamentos.

Así mismo, la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, opinó que “la prevención es la mejor arma y herramienta que tenemos contra diferentes situaciones y males sociales. Quiero hacer un llamado bien especial a que esta campaña que hoy comienza se lleve a todos los rincones de Puerto Rico”.