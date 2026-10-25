Agentes de la Policía, adscritos al Precinto de Bayamón Norte, investigaron este domingo un robo en modalidad de carjacking en la carretera PR-2, cerca de Century College, en el mencionado municipio.

Según la información preliminar, el perjudicado indicó que, mientras transitaba por la mencionada vía en una motora Taizhou Zhong, modelo Tank 200, color gris y tablilla 341221M, se detuvo y fue impactado en la parte posterior por un vehículo Toyota Corolla, color rojo.

Acto seguido, el perjudicado indicó que unos tres individuos vestidos de negro bajaron del vehículo y, mediante amenazas, le exigieron que entregara la motora, de la cual se apropiaron.

Ante la situación, el conductor de la motora huyó del lugar en busca de ayuda.

El agente Samuel Rosario, adscrito al Precinto de Bayamón Norte, investigó inicialmente la querella, la cual fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para continuar con la investigación.