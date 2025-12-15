Utuadeño cae en un fraude con falso premio de la loto
Le pidieron hacer depósitos en efectivo para recibir el premio.
Un vecino del sector El Guano en el barrio Salto Arriba en Utuado, radicó hoy una querella por fraude y estafa, tras ser engañado para cobrar un falso premio de la loto.
Según alegó el hombre de 43 años y vecino del lugar, el 29 de octubre recibió una llamada, donde le indicaban que se había ganado uno de los premios de la Lotería Electrónica por la cantidad de $46,750.
Sin sospechar que iba a caer en una trampa, lo orientaron para que depositara unos pagos en efectivo a una cuenta bancaria para poder recibir el dinero.
El perjudicado envió la cantidad de $3,485 y siguió esperando hasta que se dio cuenta que no se pegó.
La agente Nardy Romero Flores, adscrita al Precinto de Arecibo, refirió el caso al CIC de Utuado.