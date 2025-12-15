Un vecino del sector El Guano en el barrio Salto Arriba en Utuado, radicó hoy una querella por fraude y estafa, tras ser engañado para cobrar un falso premio de la loto.

Según alegó el hombre de 43 años y vecino del lugar, el 29 de octubre recibió una llamada, donde le indicaban que se había ganado uno de los premios de la Lotería Electrónica por la cantidad de $46,750.

Sin sospechar que iba a caer en una trampa, lo orientaron para que depositara unos pagos en efectivo a una cuenta bancaria para poder recibir el dinero.

El perjudicado envió la cantidad de $3,485 y siguió esperando hasta que se dio cuenta que no se pegó.

La agente Nardy Romero Flores, adscrita al Precinto de Arecibo, refirió el caso al CIC de Utuado.