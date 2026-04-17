La Policía Municipal de San Juan arrestó un individuo por presunta exposición obscena en la vía pública, en hechos ocurridos en el área de Santurce, informó este viernes el alcalde Miguel Romero Lugo.

La intervención se produjo luego de que agentes adscritos al cuartel de Santurce respondieran a una llamada que alertaba sobre un hombre realizando actos indebidos en una acera cercana al Hospital Pavía.

Los agentes se personaron al lugar tras recibir la alerta ciudadana y procedieron con el arresto del individuo, identificado como Jerome Manffioli Cepeda, de 31 años. Testigos en la escena ofrecieron detalles de lo ocurrido, lo que permitió sustentar la intervención de los agentes municipales.

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“Este tipo de conducta no tiene espacio en nuestra ciudad. Queremos que nuestra gente pueda caminar tranquila, sentirse segura y convivir en un ambiente de respeto en cada comunidad. Agradecemos también a los ciudadanos que, al detectar este tipo de situaciones, actúan con responsabilidad y alertan de inmediato a la Policía Municipal. Esa colaboración es clave para poder intervenir a tiempo. Este es un gobierno que responde y actúa sin titubeos para proteger a su gente”, expresó Romero Lugo en un comunicado de prensa.

Ficha policial del imputado, Jerome Manffioli Cepeda. ( Suministrada )

El arrestado fue transportado a una celda mientras se consultaba el caso con la Fiscalía. Posteriormente, se radicaron cargos por el Artículo 136 del Código Penal, relacionado a exposición obscena, delito menos grave que penaliza este tipo de conducta en lugares donde pueda resultar ofensiva para otras personas.

El caso fue presentado ante el tribunal, donde se determinó causa para arresto, imponiéndose una fianza de $50,000, la cual no fue prestada, por lo que el imputado fue ingresado en la institución correccional de Bayamón.

“Nuestros agentes respondieron de manera inmediata ante una situación que afectaba directamente a personas en un espacio público. Se realizó la intervención, se arrestó al individuo y se procedió con la radicación de cargos conforme a ley. Vamos a continuar actuando con rapidez y firmeza para intervenir con este tipo de conducta y garantizar la seguridad de nuestra gente”, sostuvo por su parte Juan Jackson Rodríguez, comisionado de la Policía Municipal de San Juan.