Un joven motociclista de 23 años murió esta madrugada tras sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 82.6 de la carretera PR-2, en jurisdicción de Hatillo.

Según la información ampliada por la Policía, el incidente ocurrió cerca de las 2:40 a.m., cuando el motociclista identificado como Axel Joel Román Dorta, residente de Camuy, transitaba en dirección de Hatillo hacia Camuy en una motora Suzuki Hayabusa del año 2002.

Al llegar al kilómetro 82.6, Román Dorta no llevaba una velocidad permitida por ley, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y cayera al pavimento. El joven falleció en el acto a causa de las heridas recibidas.

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El caso fue investigado inicialmente tras una alerta recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El agente Rafael Vega Miranda, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, trabajó la escena bajo la supervisión del sargento Ricardo Robles, en unión al fiscal Ismael Ortiz Roldán, quien ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.

La motora fue entregada a un familiar del occiso, mientras que el agente José Cortés Vera, de Servicios Técnicos del área de Arecibo, tomó fotografías de la escena como parte de la investigación.