Un accidente de tránsito entre dos camiones que fue reportado en la mañana de este viernes en la autopista PR-52, en dirección hacia Cayey, a la altura del kilómetro 27.7, en jurisdicción de Caguas, dejó el saldo de un herido.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, una hombre de 26 años quedó pillado dentro de uno de los vehículos pesados, por el impacto.

El hombre herido, que no ha sido identificado, fue transportado al Centro Médico en Río Piedras, donde quedó recluido en condición estable.

Los carriles en dirección hacia Cayey fueron reabiertos al tránsito en su totalidad tras culminar la limpieza de un derrame de aceite y la remoción de los vehículos.