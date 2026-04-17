Los amigos de lo ajeno volvieron a las andadas y se llevaron todo lo que encontraron a su paso durante un escalamiento en un restaurante, registrado en horas de la madrugada del jueves en Corozal.

Según informó la Policía, alegadamente uno o varios individuos forzaron la puerta principal de la Hacienda Tranquilidad, ubicada en el barrio Palmarejo, sector Los Llanos, del mencionado municipio.

Tras irrumpir en el interior del establecimiento, los individuos se apropiaron de tres máquinas tragamonedas, cuatro congeladores (tres de ellos de acero inoxidable y uno color blanco), una máquina de hielo, una máquina de refrescos, tres neveras y dos freidoras de aire.

Los individuos también cargaron con una parrilla, una mesa de acero inoxidable, un equipo de música con barra de sonido y bocinas y una máquina de lavado a presión.

La dueña del establecimiento estimó el valor de la propiedad hurtada en $32,600.00.

Agentes de Servicios Técnicos trabajaron la escena, mientras que el caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes se harían cargo de la pesquisa.