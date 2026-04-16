La familia Yovngchimi, cuyo nombre de pila es Ángel Javier Avilés Monzón, se mostró este jueves confiada de que la oportunidad que ha recibido el exponente de música urbana sea aprovechada para “hacer un bien a la sociedad”, según lo aseguró su primo y manejador de su carrera, Angelo Lassén.

A su salida de la corte, el hombre, que cargaba una enorme cadena de oro y diamantes que leía Free Chimi, sirvió de portavoz ante la prensa. El resto de los familiares rechazaron ser entrevistados.

Lassén aseguró, luego de que Avilés Monzón fuera sentenciado a 20 meses de cárcel, que “el sistema le dio la oportunidad (a Avilés Monzón). La vamos a aprovechar”.

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Primera Hora le señaló el mensaje que dio la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, al trapero. Le exhortó a usar “su voz para desarrollar una mejor sociedad”, sin denigrar a la mujer ni mostrar violencia, armas o drogas en sus canciones y videos.

De inmediato, Lassén afirmó que “son oportunidades para todos. Se entiende que tenemos esa responsabilidad, esa influencia que debemos también llevarla, porque tenemos muchos nenes, muchos que nos siguen y, según como uno se expresa, pues, lo siguen. Que eso es una de las cosas que también entendimos y vamos a tratar de manejarla”.

15 Fotos Los temas de "maleanteo" figuran en una mayor parte de las composiciones del “Diablo de Llorens”.

Lassén, asimismo, indicó que promoverán que Yovngchimi sea “cada día mejor” y lo apoyarán en esta nueva oportunidad.

También expresó el anhelo que tiene el trapero de salir de prisión para ponerse a trabajar en su música.

“Él está bien positivo”, aseguró.

Mientras, los abogados del trapero, Saam Zangeneh y Mauricio Padilla, aceptaron que esperaban que la sentencia fuese de 18 meses, como se había recomendado luego de que Avilés Monzón se declarara culpable tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal. Sin embargo, la jueza impuso una sentencia en prisión de 20 meses o lo que representa un año y ocho meses.

Zangeneh aceptó a la prensa que la jueza tenía la potestad de imponer un tiempo mayor, hasta de unos 30 meses.

No objetó la diferencia entre la recomendación y la sentencia, debido a que dijo que se dio cuenta que el trapero ya tiene derecho a acudir a una casa media, donde puede salir a trabajar durante el día.

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Este derecho se concede, debido a que Yovngchimi lleva alrededor de 16 meses encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo, conocida como la cárcel federal, en espera del proceso judicial.

En torno al mensaje que dio la jueza a su cliente, Padilla indicó que “es un mensaje fuerte y es un mensaje que él mismo reconoce y lo está diciendo. Él lo dijo cuando él habló y yo creo que él reconoce los errores que él ha hecho y él entiende, como dijo la jueza, que él es una persona que tiene talento y que lo que él dice llega a oídos que usualmente no llega”.

Comentó que es “natural” que un juez se haya preocupado por que Avilés Monzón logre cumplir con la ley, tras ser liberado. Pero, el abogado Padilla aseguró que el trapero se esforzará por el bien de su carrera artística.

Los abogados recomendaron que Avilés Monzón puede estar en la casa media en los estados de Nueva Jersey o Nueva York, ya que en esta zona está su casa disquera, Roc Nation.