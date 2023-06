Los investigadores del crimen del exponente urbano Neftalí Álvarez Núñez, de 42 años y apodado Pacho El Antifeka, trabajarán hoy en la corroboración de información de inteligencia obtenida en las pasadas horas, el análisis de las diferentes reacciones a su ejecución en las redes sociales, como declaraciones de guerra o violación a códigos de lealtad y de los vídeos de cámaras de seguridad en busca de identificar a los gatilleros participantes.

Álvarez Núñez se encontraba ayer a las 10:25 a.m. en el centro comercial Plaza Tropical localizado en la carretera PR-167, en Bayamón, para acudir a una cita en una clínica de salud mental cuando llegó un automóvil con varios gatilleros quienes corrieron hacia él, que se encontraba en el interior de su vehículo Infinity EX35, color negro y del año 2008, y abrieron fuego hacia el cristal de frente y por el lado del conductor alcanzándolo en el rostro, cuello y pecho.

En la escena se recuperó más de medio centenar de casquillos de diferentes calibres, entre ellos de rifle lo que sugiere que participaron de tres a cuatro sicarios.

Al preguntarle al director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, inspector Robert Ramos, si ya se había establecido el motivo del crimen, se reafirmó en que la teoría principal es el control de los puntos de drogas, aunque no descartan ningún ángulo relacionado.

Como suele suceder en estos casos, las confidencias que se han recibido son escazas, agregó el inspector, pero cuentan con información levantada por la División de Inteligencia Criminal.

El occiso tenía antecedentes penales federales por violación a la Ley de Armas del 2014 y hace dos meses el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) allanó su apartamento en el residencial Juana Matos, en Cataño. No se le habían radicado cargos estatales por ningún delito.

Sobre la posibilidad de que Álvarez Núñez estuviese colaborando de alguna manera con investigaciones en curso, el inspector también respondió que no se descarta ningún móvil.

El vehículo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines periciales.

Han sido numerosas las expresiones de condolencias de los artistas del género del reguetón, entre ellas están incluidas las del ahora pastor Héctor Delgado quien le dirigió un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Solo Dios sabe cuánto me duele tu partida...Solo le pido a Dios que en ese último segundo de vida te hayas acordado lo que siempre te dije: clama a Dios y pídele perdón”, lee un fragmento.

También, en sus líricas hablaba de su muerte. En una de esas estrofas cantaba: “El día que me maten no piensen que alguien me dio, piensen que así es la vida y así lo quiso Dios. Que no existe el bueno, ni tampoco el malo, la vida es pa’ vivir y simplemente es un regalo”. Al final habla de que quiere su despedida de duelo a balazos.

El agente Braulio González de la División de Homicidios y el fiscal Carlos Rivera se encuentran a cargo de la investigación, a la que se les han unido otros recursos para apoyar la pesquisa.