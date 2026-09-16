El trapero Yovngchimi, cuyo nombre de pila es Ángel Javier Avilés Monzón, se quedará sin su distintiva cadena de oro con un colgante que lee “MONEY WAYY”.

La jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, denegó ayer, martes, una petición de reconsideración. Es la segunda ocasión en la que le rechaza la petición para que le devuelvan la cadena.

Fue a mediados de julio, a 10 días de haber salido de la prisión federal en Guaynabo, que el trapero reclamó su cadena.

La moción para reclamar la prenda, que antes utilizaba en sus fotos promocionales, fue presentada por su abogado de defensa, Saam Zangeneh. La misma expone que lograron un acuerdo federal para la devolución de un reloj y gafas incautados como parte de la investigación en su contra.

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No obstante, el abogado señaló que la Fiscalía ha rechazado devolver la cadena en controversia, la cual es de oro.

“Esta moción se refiere a un solo bien mueble legítimo: una cadena de oro con un colgante con la inscripción “MONEY WAYY” (identificada como el “Bien Objeto”). El Bien Objeto fue incautado al acusado aproximadamente el 7 de enero de 2025, durante la ejecución de una orden de registro que, según el Gobierno, se emitió en el marco de una investigación independiente de la presente cargo penal por el cual el acusado había sido detenido. Dicho registro no arrojó contrabando alguno ni pruebas de delito penal alguno. No obstante, la Fiscalía incautó numerosos artículos de joyería personal", explica la moción.

La Fiscalía federal solicitó que se denegara la petición. Esta fue la razón: “Las joyas incautadas constituyen pruebas pertinentes para una investigación en curso; en consecuencia, los Estados Unidos solicita respetuosamente al Tribunal que deniegue la moción del acusado”.

La moción de la Fiscalía federal señala que las investigaciones presentadas a un gran jurado son confidenciales, por lo que no se dio detalles. Ni siquiera se precisa si el caso sería contra Yovngchimi, quien ya se declaró culpable de un caso de posición de un arma para disparar de manera automática.

El trapero fue sentenciado por la jueza Antongiorgi Jordán a cumplir 20 meses en prisión, lo que representa un año y ocho meses. La sentencia también incluyó tres años de libertad supervisada y una multa de $25,000.

Sin embargo, Avilés Monzón llevaba preso en Guaynabo desde que fue arrestado el 29 de diciembre de 2024 en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, ya que se le negó la fianza en tres ocasiones. Por tal razón, completó su sentencia el pasado 7 de julio.