El trapero Yovngchimi, cuyo nombre de pila es Ángel Javier Avilés Monzón, solicitó ayer, viernes, al Tribunal que ordene a la Fiscalía federal que le devuelva una cadena de oro con un colgante que lee “MONEY WAYY”.

La petición la hizo a 10 días de haber salido de prisión, tras cumplir su condena por la posesión de un arma modificada para disparar de manera automática. Pero, resalta que fue radicada el mismo día en que sacó su nuevo vídeo de la canción “FDO (First Day Out) El Infaltable”, en la que se muestra la escena de cuando salió de la prisión federal en Guaynabo y se le ve con una gran paca de dinero en efectivo.

PUBLICIDAD

La moción para reclamar la cadena, que antes utilizaba en sus fotos promocionales, fue presentada por su abogado de defensa, Saam Zangeneh. La misma expone que lograron un acuerdo federal para la devolución de un reloj y gafas incautados como parte de la investigación en contra del trapero.

De hecho, en su cuenta de Instagram el trapero se ha mostrado con un reloj de diamantes. En una historia, escribió que estaba “alimentando el ego con diamantes”. Una frase similar se encuentra en su nueva canción, de casi ocho minutos.

No obstante, el abogado señaló que la Fiscalía ha rechazado devolver la cadena en controversia, la cual es de oro.

“Esta moción se refiere a un solo bien mueble legítimo: una cadena de oro con un colgante con la inscripción “MONEY WAY” (identificada como el “Bien Objeto”). El Bien Objeto fue incautado al acusado aproximadamente el 7 de enero de 2025, durante la ejecución de una orden de registro que, según el Gobierno, se emitió en el marco de una investigación independiente de la presente cargo penal por el cual el acusado había sido detenido. Dicho registro no arrojó contrabando alguno ni pruebas de delito penal alguno. No obstante, la Fiscalía incautó numerosos artículos de joyería personal", explica la moción.

“Tras consultar con la defensa, la Fiscalía ha devuelto todos los demás artículos incautados y ha acordado, por separado, liberar un reloj y un par de gafas. La retención selectiva por parte de la Fiscalía de un único artículo lícito, en ausencia de cualquier procedimiento de decomiso o de necesidad probatoria justificada, resulta irrazonable y no puede sostenerse conforme a la Regla 41(g). Por consiguiente, el acusado solicita respetuosamente al Tribunal que ordene la devolución de los bienes en cuestión”, añade.

PUBLICIDAD

En resumen, la petición exige que en un plazo de 14 días se devuelva la cadena.

El trapero se declaró culpable el pasado 10 de febrero tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal por un cargo de posesión de un arma modificada para disparar de manera automática. Fue sentenciado por la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, a cumplir 20 meses en prisión, lo que representa un año y ocho meses.

La sentencia también incluyó tres años de libertad supervisada y una multa de $25,000.

Sin embargo, Avilés Monzón llevaba preso en Guaynabo desde que fue arrestado el 29 de diciembre de 2024 en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, ya que se le negó la fianza en tres ocasiones. Por tal razón, completó su sentencia el pasado 7 de julio.

Según ha publicado en Instagram, además de grabar su nueva música, el trapero asistió a un evento en el que se encontraba el productor Jay-Z.