El trapero Yovngchimi, cuyo nombre de pila es Ángel Javier Avilés Monzón, completará su sentencia en prisión el 7 de julio de 2026, según establece su expediente en el Negociado federal de Prisiones (BOP, en inglés).

También se revela que el cantante de música urbana continúa ingresado en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo, conocido como la cárcel federal.

Su abogado, Saam Zangeneh, había solicitado durante la vista de sentencia, realizada el pasado 16 de abril, el traslado de Avilés Monzón a una casa media en Nueva Jersey o Nueva York para que pudiera trabajar junto a su casa disquera, Roc Nation, su próximo disco. Había informado que por el tiempo que llevaba en prisión, correspondía un cambio a dicha casa media, donde se le permite salir a trabajar o estar en contacto con la familia, mientras pernocta en el centro designado por las autoridades federales.

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El expediente del BOP no establece cuándo sería trasladado a otro lugar.

El trapero se declaró culpable el pasado 10 de febrero tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal de un cargo de posición de un arma modificada para disparar de manera automática. Fue sentenciado por la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, a cumplir 20 meses en prisión, lo que representa un año y ocho meses.

La sentencia también incluyó tres años de libertad supervisada y una multa de $25,000.

Sin embargo, Avilés Monzón lleva preso en Guaynabo desde que fue arrestado el 29 de diciembre de 2024 en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, ya que se le negó la fianza en tres ocasiones. Por tal razón, está próximo a cumplir su sentencia.

Documentos del expediente judicial del artista apuntan a que el trapero fue atrapado en una presunta ilegalidad por unos mensajes de textos extraídos del celular de otro cantante de música urbana, Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como CDobleta. Estos extractos fueron corroborados en el celular del propio acusado, que fue confiscado el 16 de septiembre por la agencia Homeland Security Investigations (HSI, en inglés).

Ambos artistas urbanos formaban parte de un chat de WhatsApp de nombre “La Vuelta”. Además, formaban parte del grupo Víctor Pérez Fernández, alias “Vitu”, “Vitikin”, “Enano” y “La Cone”. Este último es el presunto manejador de CDobleta y se entregó a las autoridades federales en diciembre y fue acusado por un gran jurado federal junto a otros 15 alegados miembros de la ganga “La Familia”, cuyo grupo supuestamente operaba en los municipios de San Juan y Carolina. Se sospecha que el grupo es responsable por el asesinato del sargento Eliezer Ramos.