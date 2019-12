Mujeres se manifiestan frente al Capitolio con performance boricua: “El violador eres tú” Por Femmy Irizarry Álvarez 12/20/2019 |04:27 p.m.

Decenas de mujeres, y algunos hombres, salen desde El Morro hasta el Capitolio para presentar el performance que se ha convertido en un himno mundial de las luchas feministas contra la violencia de género “Un violador en tu camino”.

Las manifestantes salieron desde El Morro hasta la Casa de las Leyes y, posteriormente, se dirigirán a La Fortaleza.

La coreógrafa y profesora de danza Petra Bravo, que convocó la actividad la semana pasada dijo que le "provocó ver por Youtube a Las Tesis, cinco mujeres performeras chilenas; ver la creatividad, la manera en que ellas llevan a cabo esta protesta".

Mencionó que el mensaje que se lleva con el performance "es sumamente fuerte porque estamos atacando directamente al macho, al machismo. al matriarcado".

Expresó que el movimiento artístico que se presenta "me pareció excelente, bastante fácil y para distintos cuerpos y edades y eso me pareció genial".

La rumba en el baile es libre, pero hay otras partes que se hacen con coreografías

"En estos días he conocido tantas mujeres a través del correo, de las páginas sociales. Eso me enamoró porque son mujeres organizadas, fuertes en su lucha, que no nos conocemos".

Reconoció que actividades como las de esta tarde "son una vía para que se unan las mujeres que muchas veces nos sentimos solas en la lucha es que estamos señaladas todo el tiempo a nivel sexual".

La directora del grupo de danza Hincapié, que siempre tiene en sus piezas un toque social, cotidiano de la vida, mencionó que "es la primera vez que me tiro esta movida con ayuda de las compañeras".