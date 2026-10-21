15 municipios tendrían interrupciones de luz por trabajos de LUMA
Las labores incluyen remoción de vegetación, trabajos en subestaciones y mejoras a los postes.
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LUMA Energy realizará este miércoles trabajos de reparación, mantenimiento y mejoras al sistema eléctrico en distintos puntos de Puerto Rico.
El itinerario incluye labores en líneas de transmisión, remoción de vegetación peligrosa, mantenimiento de subestaciones, instalación de equipos automatizados y trabajos en el sistema soterrado, entre otras tareas.
Aunque estas labores podrían requerir interrupciones del servicio en algunas áreas, el itinerario no especifica la duración ni el alcance de posibles interrupciones para cada sector.
Estos son los lugares incluidos en el programa de trabajo divulgado por la empresa:
Reparación de líneas de transmisión
Aguadilla
- Subestación 7571 Antenas USAF.
Remoción de vegetación peligrosa
Relacionadas
San Sebastián y Añasco
- Carretera PR-109, kilómetro 22.7 en adelante, barrio Altozano, San Sebastián.
- Carretera PR-420, barrio Corcovada, Añasco.
- Barrio Río Arriba, Añasco.
Caguas
- Barrio Cañaboncito: sectores Hormigas y Cumdo Rodríguez.
Mayagüez
- Urbanización Vista Monte.
- Urbanización Barreda 13.
- Calle Conrado Forestier, barrio Limón.
- Entrada Cantera Forestier.
- Sector Vista Monte, barrio Limón.
- Carretera PR-105, desde el kilómetro 1.0 hasta el 2.0.
- Urbanización Estancias del Valle, barrio Limón.
Utuado
- Las Cojobas.
- Roncador, camino Quebrada Fría.
- Guaónico.
Guánica
- Barrio Ciénega.
- Sector Laguna, detrás de Coco’s Place.
- Comunidad Fraternidad.
Guayanilla
- Barrio Macaná Santones.
- Santoni.
- La Colectiva.
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Arecibo
- Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo.
- Comunidad Víctor Rojas.
- Escuela Francisco Pachín Marín.
- Escuela Martín Diego Delgado.
- Sectores Barrancas, Las Canelas, Los Mora, Paseos Esmeralda y Cunetas.
- Urbanizaciones Colinas de Palmarito, Extensión Villa Los Santos 1, Jardines de Arecibo, Marisol, Parque de Jardines, Paseo Los Húcares, Reparto Luribet, University Gardens, Villa Los Santos, Villa Los Santos 2, Villas del Remanso, Villa Serena y Vista Azul.
- Comunidad Navas.
Caguas
- Carretera PR-789, kilómetro 3.9, intersección con Tomás de Castro II.
Gurabo
- Calle 2, base 3, urbanización pública Luis del Carmen Echevarría.
Las Piedras
- Calle 10, urbanización Extensión La Inmaculada.
Río Grande
- Barrio Las Tres T.
- Sector Muñiz Muñiz.
- Urbanización Mansiones Hacienda Jiménez.
- Sector Rosales.
Reparación y mantenimiento de alimentadores
Dorado
- Calle José de Diego, barrio Martorell.
Salinas
- Barrios Húcar y La Julia.
Río Grande
- Río Grande Plaza.
San Juan
- Almacenes.
- Centro de Baterías AC Delco.
- Farmacia Professional Drug.
- Restaurante Mozzarella.
- OLBM Reparación & Desbloqueo.
- Rummy Fashion.
- Restaurantes Taco Bell y Pizza Hut.
- Urbanizaciones Caparra Terrace y Puerto Nuevo.
- Calles 2 SE, 4 SE y 8 SE.
Instalación de aparatos automatizados
Caguas
- Barrio Tomás de Castro 2.
- Comunidad José Mercado.
- Camino Viejo.
- Sectores Las Flores y Tamarindo.
Nueva construcción
Loíza
- Jardines de Loíza.
San Juan
- Urbanización La Riviera.
- Calles 48 SO, 50 SO y calle 3.
- Avenida San Patricio, del lote 1401 al 1413.
- Texaco en la calle 48 SO.
- Power Sport Warehouse Inc., avenida José de Diego.
- Medición Suiza Dairy.
Mantenimiento en subestaciones
Ponce
- Aeropuerto Regional Mercedita.
- Condominio Michelle.
- Universidad Interamericana, recinto de Ponce.
- Industria Sabanetas y parcelas Sabanetas.
- Sectores Buyones, Calzada, Vallas Torres y Cuatro Calles.
- Urbanizaciones Alta Vista, Central Mercedita El Vigía, Los Caobos, Reparto Sabanetas, Villa Flores, Buena Vista, Jardines Fagot, Los Almendros, Valle Verde, Villa de Juan, Vista Alegre, Constancia y Mercedita.
- Bombas Los Caobos.
Trabajos en el sistema soterrado
Cataño
- Avenida Las Nereidas.
- Terminal de Carros Públicos.
- Terminal de Lanchas de Cataño.
- Estacionamiento La Puntilla.
- Head Star, frente marítimo de Cataño.
- Calles Coll y Toste y Progreso.
- Biblioteca Municipal.
- Kioscos del malecón de Cataño.
San Juan
- Turismo.
- Aduana.
- Coast Guard.
- Corte Federal.
- Muelles 1, 2 y 3.
- Banco Popular, ambas localidades indicadas en el itinerario.
- Hotel Sheraton y La Puntilla.
- Recinto Sur.
- Marina.
- Comercio Paseo La Princesa.
Otros trabajos
San Juan — requeridos por el cliente
- Calle O’Neill, Hato Rey.
Cataño — trabajos identificados como punto caliente
- Subestación 1890, Centro Médico, cárcel de Bayamón.
- Subestación 1888, cárcel de Bayamón TC.
- Subestación 1886, V. Suárez.
LUMA recomienda a los clientes mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la empresa para conocer cualquier actualización sobre los trabajos programados y posibles interrupciones del servicio.