LUMA Energy realizará este miércoles trabajos de reparación, mantenimiento y mejoras al sistema eléctrico en distintos puntos de Puerto Rico.

El itinerario incluye labores en líneas de transmisión, remoción de vegetación peligrosa, mantenimiento de subestaciones, instalación de equipos automatizados y trabajos en el sistema soterrado, entre otras tareas.

Aunque estas labores podrían requerir interrupciones del servicio en algunas áreas, el itinerario no especifica la duración ni el alcance de posibles interrupciones para cada sector.

Estos son los lugares incluidos en el programa de trabajo divulgado por la empresa:

Reparación de líneas de transmisión

Aguadilla

Subestación 7571 Antenas USAF.

Remoción de vegetación peligrosa

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San Sebastián y Añasco

Carretera PR-109, kilómetro 22.7 en adelante, barrio Altozano, San Sebastián.

Carretera PR-420, barrio Corcovada, Añasco.

Barrio Río Arriba, Añasco.

Caguas

Barrio Cañaboncito: sectores Hormigas y Cumdo Rodríguez.

Mayagüez

Urbanización Vista Monte.

Urbanización Barreda 13.

Calle Conrado Forestier, barrio Limón.

Entrada Cantera Forestier.

Sector Vista Monte, barrio Limón.

Carretera PR-105, desde el kilómetro 1.0 hasta el 2.0.

Urbanización Estancias del Valle, barrio Limón.

Utuado

Las Cojobas.

Roncador, camino Quebrada Fría.

Guaónico.

Guánica

Barrio Ciénega.

Sector Laguna, detrás de Coco’s Place.

Comunidad Fraternidad.

Guayanilla

Barrio Macaná Santones.

Santoni.

La Colectiva.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo

Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo.

Comunidad Víctor Rojas.

Escuela Francisco Pachín Marín.

Escuela Martín Diego Delgado.

Sectores Barrancas, Las Canelas, Los Mora, Paseos Esmeralda y Cunetas.

Urbanizaciones Colinas de Palmarito, Extensión Villa Los Santos 1, Jardines de Arecibo, Marisol, Parque de Jardines, Paseo Los Húcares, Reparto Luribet, University Gardens, Villa Los Santos, Villa Los Santos 2, Villas del Remanso, Villa Serena y Vista Azul.

Comunidad Navas.

Caguas

Carretera PR-789, kilómetro 3.9, intersección con Tomás de Castro II.

Gurabo

Calle 2, base 3, urbanización pública Luis del Carmen Echevarría.

Las Piedras

Calle 10, urbanización Extensión La Inmaculada.

Río Grande

Barrio Las Tres T.

Sector Muñiz Muñiz.

Urbanización Mansiones Hacienda Jiménez.

Sector Rosales.

Reparación y mantenimiento de alimentadores

Dorado

Calle José de Diego, barrio Martorell.

Salinas

Barrios Húcar y La Julia.

Río Grande

Río Grande Plaza.

San Juan

Almacenes.

Centro de Baterías AC Delco.

Farmacia Professional Drug.

Restaurante Mozzarella.

OLBM Reparación & Desbloqueo.

Rummy Fashion.

Restaurantes Taco Bell y Pizza Hut.

Urbanizaciones Caparra Terrace y Puerto Nuevo.

Calles 2 SE, 4 SE y 8 SE.

Instalación de aparatos automatizados

Caguas

Barrio Tomás de Castro 2.

Comunidad José Mercado.

Camino Viejo.

Sectores Las Flores y Tamarindo.

Nueva construcción

Loíza

Jardines de Loíza.

San Juan

Urbanización La Riviera.

Calles 48 SO, 50 SO y calle 3.

Avenida San Patricio, del lote 1401 al 1413.

Texaco en la calle 48 SO.

Power Sport Warehouse Inc., avenida José de Diego.

Medición Suiza Dairy.

Mantenimiento en subestaciones

Ponce

Aeropuerto Regional Mercedita.

Condominio Michelle.

Universidad Interamericana, recinto de Ponce.

Industria Sabanetas y parcelas Sabanetas.

Sectores Buyones, Calzada, Vallas Torres y Cuatro Calles.

Urbanizaciones Alta Vista, Central Mercedita El Vigía, Los Caobos, Reparto Sabanetas, Villa Flores, Buena Vista, Jardines Fagot, Los Almendros, Valle Verde, Villa de Juan, Vista Alegre, Constancia y Mercedita.

Bombas Los Caobos.

Trabajos en el sistema soterrado

Cataño

Avenida Las Nereidas.

Terminal de Carros Públicos.

Terminal de Lanchas de Cataño.

Estacionamiento La Puntilla.

Head Star, frente marítimo de Cataño.

Calles Coll y Toste y Progreso.

Biblioteca Municipal.

Kioscos del malecón de Cataño.

San Juan

Turismo.

Aduana.

Coast Guard.

Corte Federal.

Muelles 1, 2 y 3.

Banco Popular, ambas localidades indicadas en el itinerario.

Hotel Sheraton y La Puntilla.

Recinto Sur.

Marina.

Comercio Paseo La Princesa.

Otros trabajos

San Juan — requeridos por el cliente

Calle O’Neill, Hato Rey.

Cataño — trabajos identificados como punto caliente

Subestación 1890, Centro Médico, cárcel de Bayamón.

Subestación 1888, cárcel de Bayamón TC.

Subestación 1886, V. Suárez.

LUMA recomienda a los clientes mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la empresa para conocer cualquier actualización sobre los trabajos programados y posibles interrupciones del servicio.