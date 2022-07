Unos 15,000 residentes de los 11 barrios en los que está dividido Jayuya se quedaron sin energía eléctrica, tras la explosión registrada en la madrugada de este martes en la subestación de energía de la barriada Santa Clara. del barrio Jayuya Abajo, informó el alcalde popular, Jorge Luis González Otero.

La situación, además, dejó a muchos residentes de la zona “asustados” y sin respuesta de lo que allí pudo haber acontecido.

A eso de las 10:15 a.m., el alcalde informó a Primera Hora que había un “batallón de gente” de Luma Energy trabajando en la subestación. Dijo que la promesa fue que antes del mediodía de hoy se energizaría a Jayuya.

“Eso tiene cinco alimentadores, dos de ellos cogieron fuego. No me dan explicaciones. Hasta ahí. Dice que no hubo derrame de aceite, pero que quedan tres alimentadores y ellos dicen que van a bombear esos tres alimentadores. Dicen esos tres pueden dar servicio nuevamente a Jayuya, si no hay inconveniente. Si no, van a traer una planta portátil. Vamos a esperar a ver si antes del mediodía llega (la luz)”, afirmó González Otero.

Por su parte, el portavoz de prensa de Luma Energy, Hugo Sorrentino, dijo más temprano que, “al momento, estamos verificando (qué ocurrió). Estamos respondiendo lo más rápido y seguro posible para restaurar el servicio”.

Según contó el alcalde, el fuego causado por la explosión registrada en la subestación eléctrica fue “de grandes proporciones”.

Dijo que, gracias a la pronta intervención del Negociado de Bomberos, la Policía y Manejo de Emergencias Municipal, se logró controlar las llamas.

La teoría del alcalde fue que el incidente ocurrió por “falta de mantenimiento, falta de personal. Porque, si tienen una estación que la dejan prendida, no hay una supervisión durante toda la noche, ocurren eventos así. Gracias a Dios que ocurrió temprano y había personal nuestro, que la reacción de Bomberos, la Policía y Manejo de Emergencias fue eficiente”

En mis 59 años nunca había pasado algo así en la subestación de Jayuya. pic.twitter.com/PQvzv5KqqT — Hilda (@MarinaJayuyaPR) July 12, 2022

Asimismo, el alcalde comentó que la explosión ocurrió justo frente a la casa de los suegros de su hijo.

La situación no dejó heridos ni ninguna vivienda afectada. Pero, Jayuya quedó a oscuras. Por ello, el mayor reclamo de González Otero es a Luma Energy.

“Esperamos que la gente de Luma trabaje eficientemente y nos devuelva el servicio a la mayor brevedad”, sostuvo.

El alcalde comentó que el pueblo hay unos 40 encamados y con necesidades especiales. Dijo que el municipio cuenta con amas de llaves que les brindan servicios a estas personas, por lo que se mantienen en comunicación con las cuidadoras para brindar la ayuda que sea requerida. De ser necesario, les proveerían a estas personas con generadores eléctricos.

Por último, el alcalde pidió a los juyuyanos que estén pendientes a la página de Facebook del municipio, donde se comunicaría toda información que se tenga. De tener alguna emergencia, pueden comunicarse a Manejo de Emergencias Municipal al 787-374-8051 o al municipio al 787-828-6051.